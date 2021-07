369 migrants secourus en mer Méditerranée dans la nuit de dimanche à lundi

Au moins 369 migrants, qui se trouvaient à bord d’un « grand bateau en bois », ont été secourus en mer Méditerranée dans la nuit du dimanche 4 au lundi 5 juillet 2021.

L’Ocean Viking, le navire de secours en mer de SOS Méditerranée, a recueilli 369 nouveaux migrants dans la nuit du dimanche 4 au lundi 5 juillet, après une sixième opération de secours en quelques jours, a-t-on appris auprès de l’ONG. Parmi les personnes secourues, figurent 9 femmes, un nourrisson, 2 enfants et 110 mineurs non accompagnés, originaires notamment d’Égypte, du Bangladesh ou d’Érythrée.

A lire aussi: L’Espagne expulse vers le Maroc plus de 2700 migrants, Rabat rappelle son ambassadrice à Madrid

Le dernier sauvetage a concerné un « grand bateau en bois » signalé « en détresse dans la région de recherche et de sauvetage libyenne », dimanche en fin d’après-midi, a déclaré une porte-parole de l’ONG à l’AFP. Selon SOS Méditerranée, les opérations de sauvetage ont duré plus de 5 heures et le navire compte désormais 572 rescapés à son bord.

Depuis le début de l’année 2021, 866 migrants ont perdu la vie en Méditerranée en tentant de rejoindre l’Europe, selon les chiffres de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).