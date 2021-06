Zambie: en plein journal télévisé, un présentateur réclame son salaire

C’est un fait inhabituel. Alors qu’il était en plein journal, le présentateur TV de la chaîne KBN, Kabinda Kalimina, a dérouté l’édition pour annoncer qu’il n’a pas été payé, et réclamer par conséquent sa paye.

Depuis le samedi 19 juin 2021, le journaliste Kabinda Kalimina fait la UNE de l’actualité zambienne pour avoir fait une annonce surprenante au cours de l’édition du journal télévisé. En effet, alors qu’il était en plein direct, le présentateur a mis entre parenthèses le programme du journal, après avoir fait le tour d’horizon des principaux titres, et a exigé son salaire et plaidé la cause de ses collègues qui n’ont pas encore été payés, non plus.

« Loin de l’actualité, mesdames et messieurs, nous sommes des êtres humains. Nous devons être payés. Malheureusement à KBN, nous n’avons pas été payés. Les gens obtiennent des avantages à KBN… Sharon et tout le monde n’ont pas été payés, y compris moi-même. Nous devons être payés », a-t-il déclaré aux téléspectateurs, qui attendaient impatiemment le développement des grands titres annoncés.

« Comportement d’ivresse »

Face à la situation, la direction de la chaîne KBN TV n’a pas tardé à réagir. Le directeur de la chaîne, Kennedy Mambwe, a dit être profondément choqué et a condamné l’action du présentateur qu’il a qualifiée de « comportement d’ivresse ». Il a par ailleurs déclaré qu’il enquêterait sur la façon dont « un présentateur à temps partiel ivre s’était retrouvé ainsi à l’antenne », avant d’indiquer que le journaliste aurait dû suivre les canaux établis pour annoncer ses griefs et non en direct à la télévision.

Cependant, le présentateur a réfuté toutes les accusations d’ivresse qui lui ont été collées. Il a démenti être ivre comme l’ont déclaré ses employeurs et qu’il n’était pas un employé à temps partiel. Aussi, a-t-il déclaré que revendiquer ses dus en direct était la meilleure stratégie pour se faire entendre, car, dit-il, beaucoup de ses collègues avaient peur.