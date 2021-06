UIT – Cybersécurité en Afrique: le Bénin se positionne à la 9ème place

Classé 148è en 2017 au plan mondial, le Bénin occupe désormais la 56ème place, selon l’Indice Global de Cybersécurité (Global Cybersecurity Index) « GCI 2020 », publié mardi par l’Union Internationale des Télécommunications (UIT). Sur le plan africain, le Bénin est désormais 9è, alors qu’il occupait la 33ème place en 2017.

Benin Web TV est désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/beninweb

Le pays de Madame Aurelie Adam Soulé Zoumarou fait de très grands progrès dans son engagement à relever les défis de la cybersécurité. Selon l’Indice Global de Cybersécurité (Global Cybersecurity Index) « GCI 2020 », publié mardi 29 juin, par l’Union Internationale des Télécommunications (UIT), le Bénin occupe désormais la 56ème place dans le classement international de cet indice et la 9ème au plan continental.

En effet, la position du Bénin s’est considérablement améliorée depuis 2017. Classé 148ème en 2017 sur 164 pays avec une note de 0.069, le Bénin est passé en 2018 au 80ème rang sur 175 pays évalués sur le plan mondial et occupait la 8ème place sur le plan africain. Mais, avec l’Indice Global de Cybersécurité (Global Cybersecurity Index) « GCI 2020 », le Bénin est désormais 56è au plan mondial et juste 6è au plan africain avec un score de 80.06. Toutefois, cette place de 6è est obtenue sans les pays arabes, le rapport ayant dissocié l’Egypte, la Tunisie et le Maroc des pays africains. En les intégrant, le Bénin se positionne comme 9è au plan africain.

Countries ramp up #cybersecurity strategies! https://t.co/uai0AuPLKt

Latest @ITU Global Cybersecurity Index shows a growing commitment around the world to tackle and reduce cybersecurity threats pic.twitter.com/fGFs0By25L — Int’l #Telecommunication Union 🇺🇳 #connect2030 (@ITU) June 29, 2021

Dans ce classement, le top 10 africain est constitué successivement de l’Ile Maurice (17e rang mondial), l’Egypte (23e rang mondial), la Tanzanie (37e rang mondial), le Ghana (43e rang mondial), la Tunisie (45e rang mondial), le Nigéria (47e rang mondial), le Maroc (50e rang mondial), le Kenya (51e rang mondial), le Bénin (56e rang mondial), et le Rwanda (57e rang mondial).

Classement mondial en matière de cybersécurité par le Global Cybersecurity Index © Capture d’écran Global Cybersecurity Index « GCI 2020 »

Classement africain en matière de cybersécurité par le Global Cybersecurity Index © Capture d’écran Global Cybersecurity Index « GCI 2020 »

Classement des pays arabes en matière de cybersécurité par le Global Cybersecurity Index © Capture d’écran Global Cybersecurity Index « GCI 2020 »

Les 5 piliers de la cybersécurité du Bénin sur la cybersécurité © Capture d’écran Global Cybersecurity Index 2020

L’indice évalue cinq piliers de la cybersécurité dans chaque pays à savoir les mesures légales, les mesures techniques, les mesures organisationnelles, les mesures de renforcement des capacités et les mesures de coopération. Pour GCI 2020, les Etats-Unis d’Amérique ont chapeauté le classement suivis par le Royaume-Uni et l’Arabie Saoudite qui se partagent le deuxième rang, l’Estonie (3e), la Corée du Sud, Singapour et l’Espagne (4e), la Russie, les Emirats Arabes Unis et la Malaisie (5e).

Cette amélioration de la posture du Bénin depuis 2017 a été possible avec les actions engagées par le gouvernement béninois après la signature de la Convention de Malabo sur la cybersécurité et la protection des données personnelles et de divers traités internationaux sur la cybersécurité. En dehors du du Code du Numérique, le Bénin s’est doté du bjCSIRT qui est le premier point de contact pour les institutions du gouvernement de la République du Bénin en cas d’incident de sécurité informatique. Cette équipe est depuis le 29 janvier 2021 membre confirmé du Forum mondial des équipes de réponse aux incidents de sécurité informatique (FIRST).

L’adhésion du Bénin au FIRST est une grande étape dans la maturité du pays à répondre aux incidents informatiques et un objectif important pour la mise en œuvre de sa Stratégie Nationale de Sécurité Numérique. Le bjCSIRT évolue aujourd’hui au sein de l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information, dont la création a pour objectif la sécurité du numérique au Bénin.