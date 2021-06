Turquie – Forum d’Antalya sur la diplomatie: une nouvelle offensive de Recep Erdogan

Du 18 au 20 juin 2021 à Antalya en Turquie se tient, sous les auspices du président Recep Tayyip Erdoğan, le Forum de diplomatie d’Antalya. L’objectif de la Turquie est de rassembler les responsables de haut niveau représentant de différents pays du monde pour afficher sa place face aux différentes crises et conflits régionaux et internationaux.

Soucieux de redonner à la Turquie sa place dans le monde, ainsi que d’aider le business et la diplomatie turcs à se hisser dans le concert des autres grandes puissances mondiales, le président Recep Tayyip Erdogan a organisé la première édition du Forum de diplomatie d’Antalya. Débuté le vendredi 18 juin 2021 et prévu pour durer deux jours, le Forum de diplomatie d’Antalya se tient à Antalya, une station balnéaire située à près de 500 km d’Ankara, la capitale.

« Le ministre des Affaires étrangères, Mevlüt Çavuşoğlu, a prononcé le discours d’inauguration et a déclaré que nous organisons le Forum de diplomatie d’Antalya dans cette ville, qui abritait Patara, le premier parlement du monde, où la tradition de chercher des solutions aux problèmes en parlant et en négociant avait commencé » peut-on lire sur le site du Ministère des Affaires Etrangères de la République de Turquie. « La Turquie avait le cinquième plus grand réseau diplomatique avec deux cent cinquante-deux missions avec notre personnel expert dans le monde » a déclaré le ministère, en ajoutant » nous menons une diplomatie entreprenante en essayant de résoudre les problèmes dans tous les coins du monde, à la fois au niveau des dirigeants et au niveau des ambassades. »

Comme l’Inde et la Russie, la Turquie manifeste de plus en plus une volonté à se mettre à la « table » de la géopolitique mondiale. Et son président, Recep Tayyip Erdogan coordonne une vaste offensive diplomatico-économique et religieuse. « Dans l’avenir, nous voulons développer les coopérations partout dans le monde, de l’Afrique à l’Amérique Latine en passant par l’Asie et le Pacifique » a déclaré le président Recep Tayyip Erdoğan dans son discours à l’ouverture du Forum.