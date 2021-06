« …Seulement, je constate que tout le monde rentre, sauf moi », Blé Goudé parle de son retour en Côte d’Ivoire

Dans une interview accordée à TV5 Monde, Charles Blé Goudé a bon espoir qu’il finira par rentrer en Côte d’Ivoire, un jour. A l’en croire, ce retour n’est qu’une question de temps.

Sur le plateau de TV5 Monde, l’ex-ministre de la Jeunesse de Côte d’Ivoire, Charles Blé Goudé, s’est d’abord prononcé sur la condamnation de Guillaume Soro. « Je ne me réjouis jamais du malheur des autres… C’est une vraie leçon de vie, ce à quoi nous assistons. J’ai beaucoup de pincements au cœur pour Guillaume Soro que je connais bien. J’ai confiance à son équipe de défense qui va se battre pour le sortir de-là », a-t-il déclaré.

Dans la suite de son intervention, Charles Blé Goudé dit être serein et patient pour son retour en Côte d’Ivoire. « Je suis serein et j’ai confiance dans les propos tenus par le président Alassane Ouattara, qui a dit…Si Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, ils le peuvent« , a-t-il déclaré, ajoutant: « Il vient de le faire pour Laurent Gbagbo et j’attends simplement que mon tour arrive ». Si cela traîne, poursuit-il, « les autorités ivoiriennes ont certainement une raison, parce qu’il faut bien qu’il existe une raison. Et moi, je ne la connais pas. « Seulement, je constate que tout le monde rentre, sauf moi, j’attends et j’espère que mon tour viendra », a-t-il indiqué.

Acquitté par la Cour Pénale Internationale (CPI) des crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis lors des violences post-électorales de 2011, Charles Blé Goudé ne cache pas sa volonté de regagner la Côte d’Ivoire. Son co-accusé, Laurent Gbagbo, a fait son retour au pays le jeudi 17 juin dernier.