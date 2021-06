Real Madrid: Bale de retour, le trio d’attaque d’Ancelotti pour la saison prochaine

Le mercato s’annonce poussif du côté du Real Madrid cet été. Les arrivées seront rares, et selon AS ce lundi 28 juin 2021, Carlo Ancelotti sait déjà avec quel trio offensif il devra démarrer la saison prochaine.

Après une saison décevante, marquée par un triste bilan de zéro trophée, le Real Madrid compte revenir en force la saison prochaine en Liga et Ligue des Champions. Pour cela, les Merengue auront besoin de renfort, en tout cas, c’est ce qu’espèrent les fans du club. Seulement, la situation financière n’est pas évidente, d’autant plus que le club peine à dégraisser et à se séparer de ses nombreux indésirables.

Ainsi, l’arrivée de Kylian Mbappe ou d’Erling Haaland paraissent de plus en plus improbable. Selon AS, Carlo Ancelotti sait même déjà avec quel trio offensif il devra démarrer la saison, en août prochain. Ainsi, l’entraîneur italien aura à disposition un trio composé de Gareth Bale, Karim Benzema et Eden Hazard. La surprise sera donc le retour et la titularisation de Gareth Bale après son prêt chez les Spurs.

Les dirigeants madrilènes espèrent que Carlo Ancelotti, coach avec lequel il a été le plus performant, pourra remettre la gallois sur de bons rails. Sans surprise, Benzema sera encore titulaire à la pointe de l’attaque madrilène la saison prochaine. Quant à Eden Hazard, après deux saisons très médiocres et marquées par des pépins physiques, à Madrid, on compte sur l’ancien entraîneur du PSG et de Milan pour le mettre dans les meilleures conditions.

On peut déduire de cette information de AS, que le Real Madrid ne compte plus du tout faire de folies sur les marchés des transferts cet été. Mais, comme on le sait, tout peut aller très vite dans le football.