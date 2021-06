New-York: Madonna donne un concert seins nus (Vidéo)

Madonna était présente pour le début de la LGBTQ Pride de New-York. Avec sa tenue d’inspiration bondage sans soutien-gorge laissant sa poitrine bien en évidence, la chanteuse de 62 ans a interprété ses tubes “Hung Up” et “I Don’t Search I Find” au Boom Boom Room de l’hôtel The Standard.

