Mercato: accord total entre Manchester United et Dortmund pour Jadon Sancho

Comme le révèle Bild ce mercredi 30 juin 2021, le Borussia Dortmund et Manchester United ont enfin trouvé un accord pour le transfert de l’international anglais, Jodan Sancho. Le transfert se chiffrerait à 85 millions d’euros avec des bonus. Un énorme coup pour les Red Devils.

Très courtisé par Manchester United depuis plusieurs années, notamment la saison dernière, Jadon Sancho a été retenu par son club, le Borussia Dortmund. Mais, cette fois-ci, les Red Devils touchent au but. Selon les informations de Bild ce mercredi, l’ailier anglais va rejoindre United pour un transfert s’élevant à 85 millions d’euros, avec des bonus pouvant augmenter la note jusqu’à 95 millions d’euros.

L’officialisation de ce transfert interviendra dans les prochains jours, et l’anglais deviendra le 3e plus gros transfert du club, derrière Paul Pogba (105 millions d’euros) et Harry Maguire (87 millions d’euros). Le jeune joueur devrait porter le mythique N 7 des Red Devils. Une très bonne pioche pour l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer. Auteur d’un début de saison compliqué, Jadon Sancho a fini l’exercice en boulets de canon avec 16 buts et 20 passes décisives en 38 matches avec le Borussia Dortmund.