« Les familles pauvres ont des difficulté à manger en quantité et en qualité », Social Watch

Au Bénin, le panier de la ménagère est pratiquement vide. C’est le cri de compassion poussé par Madame Blanche Sonon, le premier responsable de Social Watch Bénin, une organisation de la société civile.

Benin Web TV est désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/beninweb

Reçue au téléphone par la radio allemande DW sur la cherté des produits de grande consommation au Bénin, l’actrice de la société civile estime que le panier de la ménagère béninoise est pratiquement vide.

A Lire aussi: Bénin: en prison dans une affaire de drogue, Séraphin Yéto visé par un autre dossier

A l’en croire, la hausse du prix des produits vivriers qui sont pour la plupart passés du simple au double, a fini par appauvrir davantage les personnes qui sont déjà économiquement anémiées.

Pour la présidente de Social Watch, cette situation de montée de prix des produits de première nécessité a forcément impacté négativement le revenu des couches modestes qui vivotaient déjà avant cette situation de flambée de prix.

Selon elle, avec la situation actuelle, les familles pauvres auront de plus en plus de difficulté à « manger en quantité et en qualité, car les greniers et les paniers de la ménagère sont quasiment vides« .