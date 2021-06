Grosse échauffourée entre les familles de Rabiot, Pogba et Mbappé après France-Suisse

L’élimination de la France de l’Euro 2021, battue par la Suisse en huitième de finale, a failli tourner au vinaigre avec une discussion houleuse entre les familles de Rabiot, Pogba et Mbappé à la fin de la rencontre, selon les informations de RMC Sport.

Même s’ils n’avaient pas touché une seule balle, la défaite de la France face à la Suisse lundi soir, aura visiblement fait plus de mal aux proches des joueurs. En témoigne, la grosse échauffourée entre les familles de certains joueurs au coup de sifflet final, comme le rapporte RMC.

Selon le média, la mère de Rabiot, maîtrisant mal cette élimination, aurait tenu des propos assez durs contre les clans Pogba et Mbappé. La mère du milieu de terrain de la Juventus aurait reproché aux parents de Pogba, la perte de balle de leur rejeton sur le but égalisateur des Suisses dans le temps additionnel.

Et ça ne s’arrête pas là puisqu’elle s’en serait également prise à l’entourage de Mbappé, demandant au père du Parisien de recadrer son fils car ce dernier serait devenu arrogant à ses yeux. Elle s’en est également prise à des journalistes, regrettant l’attitude de certains envers Kylian Mbappé. Un échange houleux a aussi eu lieu entre la maman d’Adrien Rabiot et celle de Kylian Mbappé, toujours selon la même source.

Sur le terrain, des tensions ont aussi éclaté entre Paul Pogba et Adrien Rabiot après le troisième but de Nati à la 90è minute de jeu. En signe d’agacement contre le milieu de terrain de Manchester United, fautif sur le but égalisateur, Rabiot avait levé les bras. Un geste mal apprécié par Pogba, déclenchant une discussion tendue entre les deux hommes, obligeant Didier Deschamps à intervenir pour calmer Paul Pogba.