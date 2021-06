France-Suisse: Benzema et Shaqiri titulaires, les compos officielles

La France et la Suisse s’affrontent ce lundi 28 juin 2021, dans le cadre des huitièmes de finale de l’Euro 2020. Découvrez les compositions officielles des deux entraîneurs.

Les premiers huitièmes de finale de l’Euro 2020 nous ont déjà livré leur lot de surprises, avec notamment les éliminations du Portugal et des Pays-Bas. Ce lundi, la compétition se poursuit avec une rencontre prometteuse entre la France et la Suisse.

Pour cette rencontre, Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, a opté pour un 3-4-1-2, avec Hugo Lloris dans les buts. Juste devant lui, on retrouve Raphaël Varane, Clément Lenglet et Presnel Kimpembe en défenseurs centraux. Benjamin Pavard et Adrien Rabiot occupent les rôles de pistons, tandis que Paul Pogba et N’Golo Kanté forment le double pivot. Enfin. Karim Benzema, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann sont alignés en attaque.

De son coté, Vladimir Petkovic aligne son équipe dans un 3-4-1-2 aussi. Yann Sommer est dans les cages, tandis que Nico Elvedi, Manuel Akanji et Ricardo Rodriguez sont en défense. Silvan Widmer et Steven Zuber assurent les rôles de pistons, tandis qu’on retrouve Remo Freuler et Granit Xhaka dans l’entrejeu. Xherdan Shaqiri va mener le jeu de la Suisse, et Breel Embolo et Haris Seferovic se chargeront de finir les actions en attaque.

Les compos officielles:

France : Lloris – Varane, Lenglet, Kimpembe – Pavard, Pogba, Kanté, Rabiot – Griezmann – Benzema, Mbappé

Suisse : Sommer – Elvedi, Akanji, Rodriguez – Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber – Shaqiri – Embolo, Seferovic