ESPYS 2021: le camerounais Francis Ngannou nominé pour le prix du meilleur combattant MMA

Champion du monde des poids lourds Stipe Miocic à l’UFC 260, Francis Ngannou est nominé pour le prix du meilleur combattant MMA, a annoncé le Camerounais sur ses réseaux sociaux.

« Wow, je viens d’apprendre que j’ai été nominé pour le meilleur combattant MMA par les Espy aux côtés de champions légendaires ! Merci ESPYS et surtout mes fans pour leur soutien ! C’est un vote qui dépend de vous les gars. C’est parti !», a écrit Francis Ngannou sur son compte twitter. Le Camerounais a été sélectionné sur une liste où figurent de grands noms comme comme Khabib Nurmagomedov ou Rose Namajunas.

Francis Ngannou a surpris le monde en battant l’ancien champion des poids lourds Stipe Miocic à l’UFC 260. Cet exploit était incroyable car Miocic, d’après ses chiffres, était le champion des poids lourds le plus dominant de l’UFC.

Pour rappel, les Espy Awards sont un événement sportif, télévisuel et annuel qui a été créé en 1993 par le réseau de chaînes et radio sportifs Entertainment and Sports Programming Network (ESPN). « Espy » est un acronyme qui signifie Excellence in Sports Performance Yearly (Excellence annuelle dans les performances sportives).