Espagne: la date de reprise de la Liga dévoilée

La Fédération espagnole de football (RFEF) a annoncé ce lundi 28 juin 2021, que le Championnat d’Espagne de football débutera le week-end des 14 et 15 août 2021 et s’achèvera le 22 mai 2022. Des précisions ont été aussi apportées sur la date de la coupe du Roi et de la Supercoupe d’Espagne.

Benin Web TV est désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/beninweb

La dernière saison de la Liga s’est terminée avec une victoire de l’Atletico Madrid lors de la dernière journée, qui a permis aux Colchoneros de décrocher le championnat. Pendant que tous les regards sont désormais tournés sur l’Euro qui se déroule actuellement, la Fédération espagnole de football a dévoilé ce lundi la date de la reprise de la Liga la saison prochaine.

Ainsi, le championnat espagnol va connaître son grand retour le week-end des 14 et 15 août 2021, et s’achèvera le 22 mai 2022. Les joueurs qui participent actuellement à l’Euro ou à la Copa America auront donc seulement quelques jours de repos avant de reprendre l’entraînement avec leur club.

🚨 OFICIAL | Informe arbitral completo de la temporada 2020/21 y plantilla 2021/22 de la Primera División Femenina.



ℹ️ https://t.co/M8csEM8GBA pic.twitter.com/JvjDcesVSn — RFEF (@rfef) June 28, 2021

Par ailleurs, la RFEF a aussi annoncé les dates des autres trophées de la saison en Espagne. Ainsi, la finale de la prochaine Coupe du Roi aura lieu le 23 avril 2022, et la Supercoupe d’Espagne sera jouée du 12 au 16 janvier 2022. A noter que la Supercoupe d’Espagne se jouera comme en 2020 en Arabie Saoudite.