CAN 2022: la Sierra Leone est « à féliciter et je le fais publiquement », Jimmy Adjovi-Boco

Dans une interview accordée mercredi à l’Agence de presse sénégalaise (APS), Jimmy Adjovi Boco a aussi réagi à l’élimination du Bénin en phase qualificative de la CAN 2022, battu par la Sierra Leone (1-0). L’ancien footballeur estime que « cette défaite aussi difficile soit-elle ne doit pas remettre en cause tout ce qui a été fait et qui portera ses fruits ».

Pluie de réactions dans le camp béninois après l’élimination des Écureuils de la course à la phase finale de la CAN 2022, battus par la Sierra Leone (1-0) mardi au stade Général Lansana Conté de Conakry en sixième journée des éliminatoires. Le dernier à réagir à ce cuisant revers qui prive la sélection nationale d’une deuxième participation consécutive à une CAN, est l’ancien international béninois, Jean-Marc Adjovi-Boco.

Interrogé mercredi par l’Agence de presse sénégalaise (APS), le conseiller technique du ministre béninois des Sports estime que « cette défaite aussi difficile soit-elle ne doit pas remettre en cause tout ce qui a été fait et qui portera ses fruits », et qu’il « faut se donner du temps pour construire ».

L’ancien capitaine des Écureuils a par ailleurs félicité la Sierra Leone qui a rejoint les 23 autres nations déjà qualifiées pour la 33è édition de la Coupe d’Afrique des nations. « Les joueurs ont gagné leur billet pour le Cameroun sur le terrain. Ils sont à féliciter et je le fais publiquement… Je n’en fais pas de même pour les dirigeants qui jettent le discrédit sur notre sport», a affirmé l’ancien défenseur du RC Lens. Avant de conclure : « C’est sincère, vive le football le vrai, celui qui s’est joué, préservons-le car même s’il fait mal des fois, on l’aime ».

Pour rappel, la 33è édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) aura lieu du 19 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. La Sierra Leone, tombeur du Bénin, s’ajoute aux 23 autres nations déjà qualifiées à cette phase finale du tournoi africain. Initialement prévue au 25 juin puis reportée, la cérémonie du tirage au sort des phases de groupe est reprogrammée à la première quinzaine du mois d’août 2021,