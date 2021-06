CAN 2022 – Élimination du Bénin : Fabien Farnolle brise le silence

Muet depuis l’élimination du Bénin de la course à la CAN 2022, battu par la Sierra Leone (0-1), Fabien Farnolle est enfin sorti de son silence pour s’exprimer sur ce revers. Le gardien de but de Sidama Cofee FC invite ses coéquipiers à retrouver les valeurs de respect, de discipline, d’unité et surtout d’humilité pour ne pas reproduire les mêmes erreurs lors des prochaines rencontres éliminatoires de la Coupe du monde.

Une semaine après, l’élimination du Bénin par la Sierra Leone (0-1), en phase qualificative de la CAN 2022, est toujours d’actualité. Alors qu’ils n’avaient besoin que du point du nul pour valider leur billet pour Yaoundé, les Écureuils se sont fait surprendre à la 19ème minute par un but de Kai Kamara, unique buteur du match sur penalty.

Sur sa page Facebook, mardi 22 juin 2021, le gardien de but des Ecureuils, Fabien Farnolle a aussi réagi à cette élimination qui prive les siens d’une deuxième participation consécutive à la phase finale d’une CAN. Visiblement agacé par l’ambiance qui a prévalu en terre guinéenne, le portier du club éthiopien de Sidama Cofee FC a invité ses coéquipiers à retrouver les valeurs de respect, de discipline, d’unité et surtout d’humilité qui a toujours caractérisé la sélection nationale.

« J’ai mis du temps à m’exprimer, tellement la colère et la honte me submergeaient. Afin de pas parler à chaud, j’ai préféré prendre mon temps pour m’exprimer… Surtout trouver les bons mots … Retrouvons les valeurs de respect, de discipline, d’unité et surtout d’humilité qui a fait notre succès pendant tant d’années et encore plus c’est 3 dernières années », s’est insurgé le joueur de 36 ans.

Cette sortie de Fabien Farnolle intervient alors qu’il circule sur les réseaux sociaux, des informations selon lesquelles il y aurait eu accrochage entre les Ecureuils qui seraient partis pour Conakry en rangs dispersés. Il y aurait eu des tensions entre des joueurs au point où d’en venir aux mains, ce qui justifierait leur piètre prestation au stade Général Lansana Conté de Nongo.