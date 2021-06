CAF: démission du secrétaire général adjoint Anthony Baffoe

Le secrétaire général adjoint de la Confédération africaine de football (CAF), Anthony Baffoe, a annoncé sa démission ce mercredi 30 juin 2021, lors d’une réunion tenue par visioconférence avec ses collaborateurs.

Benin Web TV est désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/beninweb

Anthony Baffoe n’est plus secrétaire général adjoint de la Confédération africaine de football (CAF). Le ghanéen a déposé sa démission ce mercredi. «C’est une décision que j’ai prise il y a trois mois pour des raisons personnelles, a déclaré le dirigeant ghanéen. Le voyage, qui a commencé en novembre 2017, se termine tristement, laissant place au début d’un nouveau voyage. Je me considère chanceux d’avoir servi la CAF et d’avoir été à l’avant-garde de l’administration du jeu sur le continent. Je suis reconnaissant au Comité exécutif de la CAF dirigé par Patrice Motsepe pour l’opportunité qui m’a été offerte, sans oublier l’ancien président de la CAF, Ahmad Ahmad, qui a vu le potentiel en moi.».

A lire aussi: CAF – Interclubs 2020/21: le Bénin absent, la liste des pays autorisés à inscrire 4 clubs

« Je pars la tête haute car, avec votre soutien, nous avons franchi de nombreuses étapes et franchi de nombreux obstacles en ce qui concerne le développement et la promotion du football africain. En tant que premier footballeur à occuper un poste de direction aussi élevé, je suis convaincu que je ne serai pas le dernier. Mes collègues légendes, merci pour le soutien et ma famille d’avoir toujours été mon Rock. », a ajouté Baffoe à la CAF sans révéler les raisons de sa démission.

L’information a été confirmée par l’instance africaine de football. «Le secrétaire général adjoint de la CAF, Anthony Baffoe, quittera l’instance continentale du football à la fin de ce mois de juin 2021», a annoncé la CAF. Nommé secrétaire général adjoint de la CAF en 2017, Anthony Baffoe est un ancien footballeur international ghanéen. L’homme aux 16 sélections avec les Black Stars a notamment disputé la finale de la CAN 1992, perdue face à la Côte d’Ivoire.