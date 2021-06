Bénin: les réalisations, réformes et projets de l’UEMOA exposés aux étudiants

Le bureau de la Représentation de la Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africain (UEMOA) au Bénin, expose à la couche estudiantine les réformes, réalisations et projets de l’institution sous-régionale. Il s’agit d’une tournée d’information et de sensibilisation en cours dans les universités depuis ce vendredi 11 juin 2021.

Les étudiants de plusieurs universités publiques et privées béninoises sont mis au courant des différentes réalisations, des projets, programmes et réformes en cours à l’UEMOA, notamment au niveau de l’enseignement supérieur. Cette randonnée d’information et de sensibilisation est conduite par la Représentation de la Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africain au Bénin. Cette tournée, qui est la première d’une série, s’étend du 11 au 17 juin 2021.

Face aux étudiants de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC), l’Université de Parakou (UP) et de l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest (UCAO), la délégation a exposé les réformes, programmes et projets déjà mis en œuvre. Spécifiquement, l’UEMOA envisage faire de l’enseignement supérieur, « un facteur d’amélioration, de compétitivité à travers la disponibilité d’une offre régionale de formation et de recherche de qualité conforme aux standards internationaux ».

En ce qui concerne les actions menées dans le domaine de l’enseignement supérieur, l’UEMOA a, à son actif :