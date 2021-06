Bénin: Écureuils divisés, filles à l’hôtel, Michel Dussuyer siffle la fin de la récréation

Le sélectionneur des Écureuils, Michel Dussuyer, a enfin réagi aux informations circulant sur les réseaux sociaux, au lendemain de l’élimination du Bénin de la course à la CAN 2022, faisant état de ce que le groupe serait désuni avant le départ pour la Guinée.

Benin Web TV est désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/beninweb

Battu par la Sierra Leone le 8 juin dernier, le Bénin sera l’un des grands absents de la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) qui se jouera du 9 janvier au 10 février 2022 au Cameroun. Alors qu’ils n’avaient besoin que du point du nul pour valider leur billet pour Yaoundé, les Écureuils se sont fait surprendre à la 19ème minute par un but de Kai Kamara, unique buteur du match sur penalty.

Un échec qui a engendré sur la toile, plusieurs hypothèses pour expliquer cette grosse désillusion des coéquipiers de Khaled Adenon. Pour certains, il y aurait eu accrochage entre les Écureuils qui seraient partis pour Conakry en rangs dispersés. Il y aurait eu des tensions entre des joueurs au point d’en venir aux mains, ce qui justifierait leur piètre prestation au stade Général Lansana Conté de Nongo. D’autres vont jusqu’à accuser le sélectionneur national de faire preuve de laisser-aller, ce qui aurait permis aux joueurs de recevoir des filles à leur hôtel.

Des accusations qui ont fini par faire réagir Dussuyer. Face à la presse, le coach français a balayé du revers de la main, toutes ces allégations qui ne sont, selon lui, qu’un ramassis de mensonges. » Vous savez, je connais bien l’Afrique. Ça fait longtemps que j’y suis. C’est toujours quand il y a des défaites, qu’on parle d’indiscipline et de ces trucs, sans avancer aucune preuve. Donc, jusqu’à preuve du contraire, c’est une situation que j’ai du mal à tolérer. Si on parle, c’est qu’on a des arguments à valoir. Sinon on se tait », se désole Michel Dussuyer,

Pour l’ancien gardien de but, les Écureuils sont très soudés et prêts à se battre pour valider leur ticket pour la phase finale de la Coupe du monde Qatar 2022 avec un déplacement à Madagascar en septembre prochain. » Je ne peux pas être au courant des choses (le supposé accrochage entre Jodel Dossou et Mickael Poté, Ndlr) qui se ne sont pas passées. L’indiscipline, c’est toujours des choses qui arrivent après des défaites, le même refrain. Ce sont des choses qui se règlent en famille. Les gens prennent du plaisir à inventer n’importe quoi, semer la pagaille et diviser plus le groupe. Pour lui, « le groupe est costaud et fort », a-t-il expliqué, avant de conclure: « Aujourd’hui, dire que le groupe est divisé, c’est faux. C’est mensonger « .