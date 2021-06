Barça: très critiqué en Catalogne, Antoine Griezmann répond

Depuis son arrivée au FC Barcelone en 2019, l’attaquant français Antoine Griezmann n’a pas été épargné des critiques. A l’occasion d’un entretien accordé au quotidien L’Equipe ce jeudi 10 juin 2021, l’attaquant de l’équipe de France s’est exprimé sur le sujet.

Ce n’est un secret pour personne. Antoine Griezmann connaît des saisons compliquées depuis son arrivée au FC Barcelone. Ses prestations en dents de scie et pas toujours abouties ont attiré la foudre de la presse catalane. Le joueur se fait critiquer de toute part. Une situation qui ne plaît pas au joueur barcelonais.

Dans un entretien accordé au quotidien l’Equipe ce jeudi, l’international français a livré ses vérités sur ce sujet.

« En France, je n’ai pas à me plaindre (d’un manque de reconnaissance, Ndlr), j’ai gagné ce respect. Les gens qui suivent le foot se rendent compte que je fais du bien partout où je passe. En sélection, tous les ballons passent par moi, je suis plus libre, comme je l’étais à l’Atletico Madrid. A Barcelone, les débuts ont été compliqués et j’ai trouvé que les critiques étaient exagérées. Mais en 2021, je sens que ça va mieux quand même », a estimé Griezmann.

Pour espérer échapper aux critiques en Espagne, le français doit se montrer plus constant dans le jeu et être bien plus décisif au fil des rencontres. Mais, cela c’est seulement dans le cas où il continue l’aventure avec le FC Barcelone.

En effet, en cas d’offres intéressantes, le No 7 français ne sera pas retenu par sa direction, qui espère renflouer ses caisses lors de ce mercato estival. L’avenir de Griezmann s’inscrit peut-être ailleurs qu’au FC Barcelone.