Angleterre: furieux contre son voisin, il « divise » un arbre mitoyen en deux, dans le sens de la hauteur (Photos)

C’est un arbre qui est devenu une « attraction touristique », à Sheffield, une ville située en Angleterre. L’un des voisins était particulièrement gêné par les déjections des pigeons qui y avaient construit leur nid. Il a réglé le problème à sa manière.

Benin Web TV est désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/beninweb

A Sheffield dans le Yorkshire du Sud, en Angleterre, un arbre est devenu une « attraction touristique », après qu’un résident l’a coupé exactement en deux, dans le sens de la hauteur. Bharat Mistry, 56 ans, et sa famille se sont retrouvés « hébétés » lorsque leurs voisins ont fait appel à des spécialistes pour couper la moitié des branches du sapin qui se trouvait devant leur maison depuis 25 ans.

Mais pourquoi les voisins n’ont-ils coupé que la moitié de l’arbre ? Eh bien, c’est le résultat d’une dispute d’un an entre les deux familles. Les voisins s’étaient plaints du bruit que faisaient les pigeons dans l’arbre, ainsi que du désordre laissé sur leur allée. « L’arbre est là depuis 25 ans et nous l’avons taillé en forme de boule en accord avec le voisin, qui s’en est bien passé. Mais récemment, il y a eu des oiseaux dans l’arbre, ce qui est normal à cette époque de l’année. Il a commencé par mettre des sacs poubelles noirs dans l’arbre pour empêcher les oiseaux de s’y poser », a déclaré Mistry, cité par LADbible.

Il a ajouté : « Le week-end dernier, il a dit qu’il allait demander à un chirurgien d’arbres de l’abattre et nous lui avons demandé de ne pas le faire, mais ils sont venus vendredi et l’ont fait ». Mistry a poursuivi : « Nous étions absolument désemparés. Nous les avons suppliés et suppliés de ne pas le faire, mais leur décision était prise. Cet arbre allait tomber. Je pense qu’il a le droit d’abattre tout ce qui dépasse sur sa propriété. Mais vous devez vous demander, pourquoi après 25 ans vous feriez ça ? »

Mais les voisins leur ont coupé l’herbe sous le pied et ont rasé la moitié de l’arbre, dans le sens de la hauteur. Une opération qui pourrait être fatale à l’arbre. Il a ajouté : « Nous avions demandé si nous pouvions le tailler et y mettre un filet pour empêcher les oiseaux d’entrer, mais il n’y a pas eu de compromis avec eux. »

En attendant, l’aspect de l’arbre est tellement insolite qu’il est devenu une attraction dans le quartier. Une photo de la moitié restante de l’arbre a été mise en ligne, après quoi elle est devenue virale et a attiré de nombreuses personnes à venir y jeter un coup d’œil.