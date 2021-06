Angleterre-Allemagne: les compos probables du choc

L’Angleterre et l’Allemagne se défient ce mardi 29 juin 2021 pour une place en quart de finale de l’Euro 2020. Découvrez les compos probables des deux entraîneurs.

Et un autre choc dans cet Euro. L’Angleterre et l’Allemagne ont rendez-vous à Wembley ce mardi pour l’avant-dernier match des huitièmes de finale de la compétition. Un choc qui s’annonce explosif et indécis, au regard du parcours des deux nations en phase de poule.

Pour cette rencontre, le sélectionneur des Three Lions, Gareth Southgate, devrait ramener Phil Foden dans son onze de départ. Sterling va sans doute occuper à nouveau le flanc gauche de l’attaque anglaise. Maguire sera à nouveau aligné dans l’axe de la défense.

De son côté, Joachim Low devrait aligner Goretzka d’entrée au milieu de terrain, ce qui laisserait Gündogan sur le banc au coup d’envoi. Le trio d’attaque Müller, Gnabry et Havertz va sans doute débuter la rencontre.

Les compos probables:

Angleterre : Pickford – Walker, Stones, Maguire, Trippier – Phillips, Rice – Saka, Foden, Sterling – Kane.

Allemagne : Neuer – Ginter, Hummels, Rüdiger – Kimmich, Goretzka, Kroos, Gosens – Müller, Gnabry, Havertz.