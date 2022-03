Le sous-secrétaire d’Etat américain annoncé en Tunisie, au Pakistan et aux EAU

Le sous-secrétaire d’Etat américain se rendra au Pakistan, en Tunisie et aux Émirats arabes unis du 21 au 30 mars. Uzra Zeya discutera des questions bilatérales et régionales ainsi que les défis économiques avec les autorités des trois pays.

Le sous-secrétaire d’Etat américain, chargée de la sécurité civile, de la démocratie et des Droits de l’Homme, Uzra Zeya, est annoncé dans trois pays différents, cette semaine. Elle sera en visite en Tunisie à partir du mercredi 23 mars 2022. Dans ce pays, la responsable américaine va discuter des réformes politiques et économiques inclusives, de la protection des Droits de l’Homme et du rôle essentiel de la société civile dans une démocratie solide.

D’après un communiqué officiel, elle échangera aussi avec les autorités tunisiennes sur les questions bilatérales et régionales ainsi que les défis économiques auxquels la Tunisie est confrontée à la suite de l’offensive russe contre l’Ukraine. Après la Tunisie, la diplomate se rendra à Abou Dhabi et à Dubaï, aux Émirats arabes unis, du 27 au 29 mars.

La visite de Uzra Zeya intervient dans un contexte où, le président Kaïs Saïed est accusé de concentrer tous les pouvoirs depuis le 25 juillet 2021. En pleine crise socio-économique et sanitaire et après des mois de blocage politique, Kaïs Saïed, élu au suffrage universel fin 2019, avait invoqué le 25 juillet un « péril imminent » pour limoger le Premier ministre, suspendre les activités du Parlement et reprendre en main le pouvoir judiciaire.

Le 22 septembre, le président Kaïs Saïed, a pris des dispositions exceptionnelles portant organisation du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, qui ont fait l’objet d’une série de décrets publiés dans le Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT). Des mesures exceptionnelles qui ont suscité l’indignation du parti Al-Massar. Dans un communiqué de son bureau politique, Al-Massar a rejeté toute suspension de la Constitution de 2014. Elle s’insurge contre la gestion de la période exceptionnelle.

Pour l’opposition et la société civile, la visite du sous-secrétaire d’Etat américain vient donc à point nommé et serait une occasion de partager leur frustration et dénonciations avec une partie de la communauté internationale que représente Uzra Zeya.

Au cours de sa visite en Tunisie, Uzra Zeya rencontrera des défenseurs des droits de l’homme, des dirigeants syndicaux et d’autres représentants de la société civile tunisienne pour entendre leurs points de vue concernant les défis et les opportunités auxquels la Tunisie est confrontée.