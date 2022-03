Ghana: face à la crise, le gouvernement annonce la réduction des salaires des ministres et du président

Le gouvernement du Ghana a annoncé jeudi diminuer de 30% les salaires des ministres et du président, entre autres mesures destinées à réduire le déficit de ce pays ouest-africain, dans un contexte de crise économique mondiale.

Le gouvernement du Ghana a annoncé une série de mesures comprenant l’injection de 2 milliards de dollars US (1.193 milliards f CFA) dans l’économie, pour aider à soutenir la chute de sa monnaie et la réduction de 30% des salaires des personnes nommées par le gouvernement, y compris les ministres et les dirigeants des entreprises publiques. Le ministre des finances, Ken Ofori-Atta, a déclaré que ces mesures visaient à aider le Ghana à faire face à l’impact du Covid-19 et à la hausse actuelle des prix du pétrole brut, causée par la guerre en Ukraine.

Lors d’une conférence de presse, M. Ofori-Atta a également annoncé « une réduction supplémentaire de 10 % des dépenses publiques, ainsi qu’une réduction de plus de 1 % des prix des produits pétroliers. » Le pays d’Afrique de l’Ouest a du mal à faire face à l’augmentation du coût de la vie, en raison de « l’inflation et de la chute de la valeur » de sa monnaie, le cedi. Outre la diminution des salaires des ministres et du président, il a également annoncé la fin des voyages à l’étranger pour les membres du gouvernement et l’achat de véhicules importés jusqu’à la fin de l’année. Le gouvernement espère ainsi économiser autour de 236 millions francs CFA.

Lundi, la banque centrale du Ghana a également porté à 17 %, le taux d’intérêt applicable aux prêts accordés aux banques commerciales. Selon les experts, cela va augmenter le coût des emprunts pour les particuliers et les entreprises.