Etats-Unis: l’acteur américain, héros de Die Hard, Bruce Willis, met un terme à sa carrière

Atteint de la maladie d’Aphasie qui l’a considérablement dimunié, l’acteur américain, Bruce Willis, célèbre au cinéma dans la saga Die Hard, a mis un terme à sa carrière, âgé de 67 ans, a annonce ce mercredi sa famille sur les réseaux sociaux.

L’acteur vétéran d’Hollywood, Bruce Willis, prend sa retraite après une longue carrière après que les médecins lui aient diagnostiqué une aphasie. Cela a été annoncé dans un communiqué publié mercredi sur Instagram par sa fille, Rumer Willis, qui a confirmé via un post sur le réseau social que son père souffrait d’aphasie et qu’il devait par conséquent prendre sa retraite.

« À tous ceux qui soutiennent Bruce Willis, nous tenions à dire, en tant que famille, que notre cher Bruce a eu des problèmes de santé et qu’on lui a récemment diagnostiqué une aphasie. Celle-ci a un impact sur ses capacités cognitives« , lit-on dans le post.

« En conséquence, et après mûre réflexion, Bruce Willis se retire du métier d’acteur qui a tant compté pour lui. C’est une période très difficile pour notre famille et nous apprécions énormément votre amour, votre compassion et votre soutien« , poursuivent les proches du comédien.

« Nous traversons cette épreuve en tant que famille forte et unie. Nous voulions impliquer ses fans car nous savons à quel point il compte pour vous, comme vous comptez pour lui. Comme Bruce le dit toujours, « Profitez au maximum » ! Et ensemble, nous avons l’intention de le faire« .

L’aphasie est un trouble de langage qui prive le malade de sa capacité de communiquer. Cela peut affecter la capacité de parler, écrire et comprendre le langage, à la fois verbal et écrit. L’aphasie survient généralement soudainement après un accident vasculaire cérébral ou une blessure à la tête.

Une carrière riche et impressionnante

Né le 19 mars 1955 à Idar-Oberstein en Allemagne de l’Ouest, Bruce Willis a débuté sa carrière sur scène Off-Broadway, puis à la télévision dans les années 1980 avec le rôle de David Addison dans la série Clair de lune. Sa filmographie est aussi riche qu’impressionnant. De la franchise Die Hard en passant par Sixième Sens, Incassable, Pulp Fiction, L’Armée des 12 singes, Looper ou Armageddon.