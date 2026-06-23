Home Football World Cup 2026: Panama in a 3-4-3 against Croatia’s 4-2-3-1 with Modrić in midfield

World Cup 2026: Panama in a 3-4-3 against Croatia’s 4-2-3-1 with Modrić in midfield

Panama and Croatia meet in a crucial Group L World Cup 2026 match in Toronto, with Thomas Christiansen’s side in a 3-4-3 and Zlatko Dalic’s team in a 4-2-3-1 led by Luka Modrić in midfield.

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