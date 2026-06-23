World Cup 2026: Panama in a 3-4-3 against Croatia’s 4-2-3-1 with Modrić in midfield

Panama and Croatia meet in a crucial Group L World Cup 2026 match in Toronto, with Thomas Christiansen’s side in a 3-4-3 and Zlatko Dalic’s team in a 4-2-3-1 led by Luka Modrić in midfield.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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SUMMARY

Panama and Croatia meet on June 24, 2026 at 00:00 GMT+1 at BMO Field in Toronto during the group stage of the 2026 World Cup. This Group L match is crucial for both sides, who each suffered a defeat in their opening game, respectively against Ghana and England. Victory is imperative to stay in the race for qualification.

Panama, coached by Thomas Christiansen, are relying on a 3-4-3 formation, with a lineup featuring Orlando Mosquera in goal, supported in defence by Jiovany Ramos, José Córdoba and Andrés Andrade. The midfield is reinforced by Amir Murillo, Carlos Harvey, Yoel Bárcenas and César Blackman, while the attack rests on Cristian Martínez, José Fajardo and José Luis Rodríguez.

For their part, Zlatko Dalic’s Croatia respond with a 4-2-3-1, with a defensive block firmly built around Dominik Livaković in goal, Josip Stanišić, Josip Šutalo, Marin Pongračić and Joško Gvardiol in defence. In midfield, Luka Modrić and Mateo Kovačić form an experienced duo supporting Marco Pašalić, Martin Baturina and Ivan Perišić in attack, with Petar Musa leading the line.

Both teams are urgently seeking three points after difficult starts. Panama must energise an attacking sector illustrated by the presence of three forwards, while Croatia are counting on Modrić’s creativity and the depth of their midfield to influence the match.

Reading Panama’s lineup

Thomas Christiansen opts for a 3-4-3 system that reflects an attacking intent and defensive solidity. Goalkeeper Orlando Mosquera is of vital importance as the last line of defence. The three-man defensive line, with Jiovany Ramos, José Córdoba and Andrés Andrade, aims to protect the back line while allowing wing-backs Amir Murillo and César Blackman to push up along the flanks.

In midfield, Carlos Harvey and Yoel Bárcenas occupy key box-to-box roles, while César Blackman helps complete the transitions. In attack, the mobility of Cristian Martínez, José Fajardo and José Luis Rodríguez must create gaps against the Croatian defence. The balance between aggression and tactical discipline will be decisive for Panama.

Reading Croatia’s lineup

Zlatko Dalic favours a classic 4-2-3-1 combining experience and youth. Dominik Livaković provides security between the posts. The back four around Joško Gvardiol is intended to be robust, with Josip Stanišić and Joško Šutalo capable of providing attacking support.

The Modrić-Kovačić double pivot offers technical control and creativity that are essential to disrupt the opponent. The attacking trio of Marco Pašalić, Martin Baturina and Ivan Perišić brings creativity and versatility behind the lone striker, Petar Musa. Captain Modrić’s experience will be a key factor against an aggressive Panama side in a 3-4-3.

The starting lineups

Panama
System3-4-3CoachThomas Christiansen
Starters11
  1. 22Orlando MosqueraGoalkeeper
  2. 13Jiovany RamosDefender
  3. 3José CórdobaDefender
  4. 16Andrés AndradeDefender
  5. 23Amir MurilloMidfielder
  6. 14Carlos HarveyMidfielder
  7. 11Yoel BárcenasMidfielder
  8. 2César BlackmanMidfielder
  9. 6Cristian MartínezForward
  10. 17José FajardoForward
  11. 7José Luis RodríguezForward
Substitutes15
  • 1Luis Mejía
  • 12César Samudio
  • 4Fidel Escobar
  • 5Edgardo Fariña
  • 15Éric Davis
  • 25Roderick Miller
  • 26Jorge Gutiérrez
  • 8Adalberto Carrasquilla
  • 10Ismael Díaz
  • 19Alberto Quintero
  • 20Aníbal Godoy
  • 21César Yanis
  • 24Azarias Londoño
  • 9Tomás Rodríguez
  • 18Cecilio Waterman
Croatia
System4-2-3-1CoachZlatko Dalic
Starters11
  1. 1Dominik LivakovićGoalkeeper
  2. 2Josip StanišićDefender
  3. 6Josip ŠutaloDefender
  4. 3Marin PongračićDefender
  5. 4Joško GvardiolDefender
  6. 10Luka ModrićMidfielder
  7. 8Mateo KovačićMidfielder
  8. 24Marco PašalićMidfielder
  9. 16Martin BaturinaMidfielder
  10. 14Ivan PerišićMidfielder
  11. 26Petar MusaForward
Substitutes15
  • 12Ivor Pandur
  • 23Dominik Kotarski
  • 5Duje Ćaleta-Car
  • 22Luka Vušković
  • 25Martin Erlić
  • 18Kristijan Jakić
  • 7Nikola Moro
  • 13Nikola Vlašić
  • 15Mario Pašalić
  • 17Petar Sučić
  • 19Toni Fruk
  • 21Luka Sučić
  • 9Andrej Kramarić
  • 11Ante Budimir
  • 20Igor Matanović
Panama
Upcoming BMO Field
Croatia
24/06/2026 00:00 Group L
Fil du match

Le fil du match s affichera au coup d envoi.

Group L schedule
View full schedule
Group L
England
Finished AT&T Stadium
Croatia
Group L
Ghana
Finished BMO Field
Panama
Group L
England
Finished Gillette Stadium
Ghana
Group L
Panama
Upcoming BMO Field
Croatia
Group L
Panama
Upcoming MetLife Stadium
England
Group L
Croatia
Upcoming Lincoln Financial Field
Ghana
Group L
TeamJGNPBPBCDiffPts
England21104224
Ghana21101014
Panama100101-10
Croatia100124-20
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