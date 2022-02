Bunkérisation de Talon à Cotonou: Léandre Houngbédji répond aux critiques de Komi Koutché

Le régime de Cotonou n’a pas fait silence sur les déclarations de l’ancien ministre de l’économie et des finances de Boni Yayi sur RFI. 24 heures après sa sortie médiatique, le secrétaire général adjoint et porte parole du gouvernement s’est prononcé en marge de la présentation du compte rendu du conseil des ministres de ce mercredi sur les allégations de Komi Koutché.

Reçu sur la radio internationale RFI le mardi 22 Février 2022, l’ancien ministre de l’économie, des finances et des programmes de dénationalisation sous le président Boni Yayi a affirmé que le président Patrice Talon a signé avec la Chine des contrats militaires de plusieurs milliards pour se bunkériser à Cotonou.

Le gouvernement du président Patrice Talon à travers son porte parole a répondu aux allégations de l’acteur politique de l’opposition en exil aux Etats Unis. Selon Léandre Wilfried Houngbédji, le gouvernement de Patrice Talon a fait d’énormes efforts depuis 2016 pour que les personnes chargées de la sécurité du pays et des béninois puissent avoir l’équipement qu’il faut pour la mission.

« Chaque béninois observe et sait. Les composantes de nos forces de défense et de sécurité observent et savent que depuis 2016, ce gouvernement a consenti de gros investissements pour les équiper et leur donner les moyens opérationnels de remplir leur part de mission liée à l’édification d’un pays sécurisé« , a fait savoir Wilfried Houngbédji