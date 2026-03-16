Bruno Salomone, fidèle défenseur de Jean Dujardin : ‘Il faut absolument dire du mal de…’

Bruno Salomone, comédien et humoriste de 55 ans, est décédé le 15 mars 2026 des suites d’un cancer, a indiqué son entourage. Figure du petit écran connue pour son rôle dans Fais pas ci, fais pas ça et membre du collectif comique Nous ç Nous, Salomone avait gardé sa maladie largement privée jusqu’à sa disparition, provoquant une vive émotion parmi ses fans et les professionnels du PAF.

La révélation du diagnostic revient à l’actrice Hélène de Fougerolles, qui a indiqué à Paris‑Match avoir su que l’état de santé de Salomone s’était dégradé après une première annonce faite lors d’un dîner il y a quelques années. Selon ses déclarations, l’acteur lui avait confié avoir eu un cancer, puis une récidive lui aurait été signalée par un tiers.

Artiste polyvalent, Bruno Salomone a laissé une empreinte dans plusieurs registres : télévision, scène et cinéma. Sa carrière a débuté à la télévision, sur le télé‑crochet Graines de star, où il a croisé la route de Jean Dujardin. De cette période sont nées des collaborations au sein du groupe comique Nous ç Nous, avec Éric Collado, Emmanuel Joucla et Éric Massot, formation qui s’est inscrite dans la lignée des troupes d’humoristes des années 1990 et 2000.

Parcours professionnel et liens avec Jean Dujardin

Après la phase collective, Bruno Salomone et Jean Dujardin ont suivi des trajectoires distinctes mais sont restés proches. Salomone s’est imposé comme visage familier du petit écran grâce à son rôle récurrent dans la série Fais pas ci, fais pas ça, diffusée sur France 2, qui lui a assuré une popularité durable auprès du public télévisuel.

Au cinéma, il a partagé l’univers de Dujardin dans Brice de Nice, incarnant le rival Igor d’Hossegor, personnage repris dix ans plus tard pour la suite Brice 3. Il a également participé à des émissions comme Farce Attaque et tourné plusieurs spots publicitaires restés mémorables pour une génération qui a suivi son parcours depuis les années 2000.

Plusieurs témoignages et archives d’émissions soulignent la constance de son amitié avec Jean Dujardin. En 2016, invité de Salut Les Terriens ! sur C8, Bruno Salomone a refusé de se prêter à une mise en scène destinée à critiquer son ami, désamorçant une séquence où l’animateur souhaitait le pousser à dire du mal de Dujardin. La séquence, souvent citée, illustre son attachement et sa discrétion face aux sujets personnels.

Son décès, annoncé publiquement le 15 mars 2026, rappelle la carrière d’un acteur reconnu pour son travail comique et télévisuel, qui a traversé les formes de l’humour collectif et le paysage des séries françaises contemporaines.