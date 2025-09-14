PAR PAYS
Bénin: un faux adjudant démasqué dans une caserne de sapeurs-pompiers

Par Angèle M. ADANLE
Un imposteur vêtu d’une tenue de sapeur-pompier et circulant sur une motocyclette volée a été arrêté à Parakou. L’homme, qui se faisait passer pour un adjudant fraîchement affecté, a été démasqué lors de sa présentation à la base des sapeurs-pompiers le lundi 8 septembre 2025.

L’affaire s’est déroulée en début de soirée dans le 2ᵉ arrondissement de la ville. Le jeune homme, vêtu de l’uniforme réglementaire, s’est présenté à la caserne au guidon d’une moto Haojue. Reçu avec égards par ses supposés collègues, il a été introduit auprès du commandant de la base. Mais quelques incohérences dans son discours ont rapidement trahi son imposture.

La Police républicaine, aussitôt saisie, a mené des vérifications qui ont révélé la supercherie. Le faux adjudant n’appartenait à aucune unité de sapeurs-pompiers. Pire, la motocyclette qu’il utilisait avait été volée à Houègbo et appartenait à un enseignant de la localité.

Interpellé et soumis à un interrogatoire, le suspect a reconnu avoir subtilisé aussi bien la tenue que la moto. Ses motivations exactes restent encore floues. Une enquête approfondie est en cours afin de déterminer si cette usurpation d’identité cachait de simples velléités d’escroquerie ou des intentions plus graves.

