Bénin: un camion chargé de coton réduit en cendres à Nikki

Un camion chargé de balles de coton a été victime d’un incendie le vendredi 25 février 2022 à Nikki. L’incendie s’est déclaré sur l’axe Nikki-N’dali à la hauteur de la base chinoise dans l’arrondissement de Biro.

Un camion chargé de coton en provenance de Tabérou dans la commune de Pérèrè et en partance pour N’dali a été consumé dans un incendie à Nikki. Les causes de l’incendie n’ont pas pu être déterminées sur place. Selon les informations, le chauffeur a confié avoir remarqué à travers ses rétroviseurs une fumée noire derrière le véhicule. Le temps d’immobiliser le camion et comprendre ce qui se passait, le feu dictait déjà sa loi.

L’intervention des sapeurs-pompiers a permis de récupérer une partie du chargement. Sous la violence des flammes, le camion a consumé avec une bonne quantité de coton restée à l’intérieur. Il faut noter qu’aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée dans cet incendie.