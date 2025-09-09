Bénin: le déménagement du marché Dantokpa démarre le 5 janvier 2026 sur 10 jours

L’Agence Nationale de Gestion des Marchés (ANaGeM) entame le transfert des marchands du marché de Dantokpa vers de nouvelles infrastructures modernes du 5 au 15 janvier 2026.

Le compte à rebours est lancé pour le plus grand marché d’Afrique de l’Ouest. Dès le 5 janvier 2026, et pendant dix jours l’ANaGeM, sous la houlette de sa Directrice Générale Eunice Loisel Kiniffo, conduira le transfert des commerçants du marché international de Dantokpa vers de nouveaux pôles commerciaux construits aux standards internationaux.

Cette opération s’inscrit dans la vision du Président Patrice Talon de moderniser les infrastructures marchandes du pays. « Nous ne travaillons pas seuls dans nos bureaux. Nous avançons avec les commerçants pour lever leurs inquiétudes et garantir leur adhésion », a affirmé la DG de l’ANaGeM, soulignant le caractère inclusif de la démarche.

« Au lendemain des fêtes, donc à partir du 5 janvier, nous allons commencer le déménagement réel du marché de Dantokpa, et ce sur 10 jours, donc jusqu’au 15, nous allons déménager le marché de Dantokpa, tout secteur d’activités confondues, alimentaires comme non alimentaires », a précisé la première responsable de l’Agence nationale de gestion des marchés (ANAGEM).

Avant cette étape décisive, les marchands ont été autorisés à poursuivre leurs activités à Dantokpa durant toute la période des fêtes de fin d’année. Le déménagement effectif concerne l’ensemble des secteurs, qu’ils soient alimentaires ou non alimentaires, et vise à offrir de meilleures conditions de travail et de vente.

Deux grands sites accueilleront les commerçants déplacés. Le Pôle Commercial Général Mathieu Kérékou (GMK), situé à proximité du stade de l’amitié, abritera quatre secteurs stratégiques notamment le tissu, la maroquinerie, la cosmétique et les bijoux. Des consultations avec les intéressés ont démarré depuis le 8 septembre 2025 afin d’adapter les boutiques et étals à leurs besoins spécifiques.

Le second site, le Pôle Agroalimentaire du Grand-Nokoué, surnommé « Marché de Gros », s’étend sur 168 hectares. Il regroupe huit entrepôts modernes, dont six pour les produits secs et deux frigorifiques, afin d’accueillir les grossistes en produits alimentaires. Ici également, les discussions avec les acteurs visent à assurer une installation réussie.