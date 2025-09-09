PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Société image/svg+xml Bénin: le déménagement du marché Dantokpa démarre le 5 janvier 2026 sur 10 jours

Bénin: le déménagement du marché Dantokpa démarre le 5 janvier 2026 sur 10 jours

Société
Par Angèle M. ADANLE
Mis à jour:
1 min.
Marché dantokpa @ Etoile Africaine
Marché dantokpa @ Etoile Africaine
- Publicité-
. .

L’Agence Nationale de Gestion des Marchés (ANaGeM) entame le transfert des marchands du marché de Dantokpa vers de nouvelles infrastructures modernes du 5 au 15 janvier 2026.

Le compte à rebours est lancé pour le plus grand marché d’Afrique de l’Ouest. Dès le 5 janvier 2026, et pendant dix jours l’ANaGeM, sous la houlette de sa Directrice Générale Eunice Loisel Kiniffo, conduira le transfert des commerçants du marché international de Dantokpa vers de nouveaux pôles commerciaux construits aux standards internationaux.

Cette opération s’inscrit dans la vision du Président Patrice Talon de moderniser les infrastructures marchandes du pays. « Nous ne travaillons pas seuls dans nos bureaux. Nous avançons avec les commerçants pour lever leurs inquiétudes et garantir leur adhésion », a affirmé la DG de l’ANaGeM, soulignant le caractère inclusif de la démarche.

« Au lendemain des fêtes, donc à partir du 5 janvier, nous allons commencer le déménagement réel du marché de Dantokpa, et ce sur 10 jours, donc jusqu’au 15, nous allons déménager le marché de Dantokpa, tout secteur d’activités confondues, alimentaires comme non alimentaires », a précisé la première responsable de l’Agence nationale de gestion des marchés (ANAGEM).

Avant cette étape décisive, les marchands ont été autorisés à poursuivre leurs activités à Dantokpa durant toute la période des fêtes de fin d’année. Le déménagement effectif concerne l’ensemble des secteurs, qu’ils soient alimentaires ou non alimentaires, et vise à offrir de meilleures conditions de travail et de vente.

Deux grands sites accueilleront les commerçants déplacés. Le Pôle Commercial Général Mathieu Kérékou (GMK), situé à proximité du stade de l’amitié, abritera quatre secteurs stratégiques notamment le tissu, la maroquinerie, la cosmétique et les bijoux. Des consultations avec les intéressés ont démarré depuis le 8 septembre 2025 afin d’adapter les boutiques et étals à leurs besoins spécifiques.

Le second site, le Pôle Agroalimentaire du Grand-Nokoué, surnommé « Marché de Gros », s’étend sur 168 hectares. Il regroupe huit entrepôts modernes, dont six pour les produits secs et deux frigorifiques, afin d’accueillir les grossistes en produits alimentaires. Ici également, les discussions avec les acteurs visent à assurer une installation réussie.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Côte d'Ivoire

Côte d’Ivoire : Guillaume Soro dément toute rumeur d’empoisonnement

Côte d'Ivoire

Côte d’Ivoire : l’ex-cadre du PDCI Linda Diplo s’engage aux côtés du RHDP

Bénin

Bénin: un réseau spécialisé dans le vol et le recel de motos démantelé à Zè

Bénin

Bénin: dix-huit personnes arrêtées pour avoir effectué leurs besoins sur la voie publique

Bénin

Cotonou: 18 personnes interpellées pour déjections sur la voie publique

Côte d'Ivoire

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : « Gbagbo nous disait que le temps est le second nom de Dieu », Serge Kassy tacle Simone Gbagbo

Bénin

Parakou: mouvement d’humeur sur les chantiers d’asphaltage de Sinohydro

Côte d'Ivoire

Côte d’Ivoire : premier face-à-face officiel entre Gbagbo et Affi depuis 2011

Burkina Faso

Burkina Faso : fin des paiements par chèque dans l’administration dès le 1er octobre

Bénin

Bénin: 1 666 nouveaux logements sociaux bientôt construits à Ouèdo

VOIR TOUS LES FLASHS