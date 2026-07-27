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Bénin

Bénin – Justice: l’ancien chef du 12ᵉ arrondissement de Cotonou, Samuel Akindès, écope de 5 ans de prison ferme

La décision est tombée à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). L’ancien chef du 12ᵉ arrondissement de Cotonou, Samuel Akindès, écope de 5 ans de prison ferme.

Edouard Djogbénou
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Justice @currentschoolnews.com
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À l’issue des délibérations, la juridiction spéciale est allée au-delà des réquisitions du ministère public en condamnant l’ancien chef du 12ᵉ arrondissement de Cotonou, Samuel Akindès, à une peine de cinq ans de prison ferme, selon les informations rapportées par Libre Express.

​Poursuivi pour « abus de fonction », l’ex-élu local avait été arrêté en mai dernier par la Brigade économique et financière (BEF) puis placé sous mandat de dépôt. Le dossier porte sur la perception présumée d’une somme de trois millions de francs CFA dans le cadre de l’installation du centre communautaire et sportif « Eya » à Fidjrossè Akogbato.

​Alors que la défense plaidait la relaxe en évoquant un simple soutien politique lié à des démarches électorales, les juges de la CRIET ont finalement retenu la culpabilité de l’accusé, infligeant ainsi une sanction exemplaire.

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