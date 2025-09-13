Bénin: fin des longues attentes à la DGI, les candidats aux élections peuvent obtenir leur quitus fiscal en ligne

La Direction Générale des Impôts (DGI) a annoncé que l’obtention du quitus fiscal, indispensable pour se présenter aux élections générales de 2026, se fera désormais exclusivement en ligne via la plateforme quitus.impots.bj. Une innovation qui met fin aux longues files d’attente dans les couloirs de l’administration fiscale.

Dans un communiqué daté du 12 septembre 2025 et signé par le Directeur Général, Nicolas Yenoussi, la DGI précise que chaque candidat devra constituer un dossier numérique comportant ses informations personnelles (nom, prénoms, profession, contacts), ainsi qu’une preuve de régularité fiscale au 31 décembre 2024.

Les impôts concernés incluent les impôts fonciers, la taxe sur les véhicules à moteur (TVM), les impôts professionnels, les impôts sur le revenu et la patente. Pour les salariés, une fiche de paie datant de moins de trois mois est exigée.

Au-delà de la simplification, cette réforme vise à renforcer la transparence et la traçabilité du processus électoral. Toutefois, la DGI rappelle que les contribuables dont les biens fonciers n’ont jamais été imposés doivent d’abord régulariser leur situation auprès des services compétents avant toute demande en ligne.

Une administration fiscale qui se veut moderne ne peut choisir de vivre en marge des progrès technologiques susceptibles de contribuer à la modernisation de la gestion de l’impôt. C’est dans cette logique, que la DGI s’est engagée dans une série de réformes dont la plupart sont axées sur la dématérialisation des procédures fiscales en vue de faciliter les formalités pour les contribuables, nos partenaires privilégiés. DGI: Nicolas Yenoussi

Un dispositif d’assistance pour accompagner les usagers

Pour accompagner les candidats et éviter toute difficulté dans l’utilisation de la plateforme, la DGI met à disposition un service d’assistance. Les personnes concernées peuvent composer le 133 ou écrire à l’adresse [email protected] pour toute information complémentaire.

En instaurant cette procédure dématérialisée, l’administration fiscale entend fluidifier le service aux usagers et garantir que seuls les candidats en règle avec le fisc puissent prétendre aux suffrages lors des scrutins de 2026.