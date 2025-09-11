Bénin: dix-huit personnes arrêtées pour avoir effectué leurs besoins sur la voie publique

PAR PAYS
Société
Par Angèle M. ADANLE
Mis à jour:
1 min.
Cotonou Bénin
. .

La Police républicaine a interpellé, jeudi 11 septembre 2025, dix-huit individus à Cotonou pour avoir effectué leurs besoins sur la voie publique. L’opération, menée par le commissariat du 5ᵉ arrondissement, s’inscrit dans une campagne de lutte contre l’insalubrité et l’incivisme dans les grandes agglomérations au Bénin.

Dans une descente musclée sur plusieurs artères de la ville de Cotonou, les éléments de la Police républicaine ont pris sur le fait des citoyens indélicats, auteurs d’actes troublant l’ordre public esthétique.

Boulevard des Armées, avenue Steinmetz et voie pavée de l’école primaire publique Charles Guillot de Zongo, les patrouilles ont traqué les contrevenants en pleine action. Les mis en cause ont été immédiatement conduits devant la Brigade de Protection du Littoral et de la Lutte contre la Pollution (BPLP) pour la suite des procédures judiciaires.

Une campagne nationale contre l’incivisme

Cette opération témoigne de la détermination des autorités sécuritaires à assainir l’environnement urbain et à restaurer l’hygiène publique. Les responsables du commissariat du 5ᵉ arrondissement entendent poursuivre la campagne pour mettre fin à cette pratique assimilée à un véritable fléau.

Au-delà de Cotonou, la Police républicaine prévoit d’étendre cette initiative à d’autres villes du pays, afin de réduire les comportements inciviques qui dégradent l’image des cités béninoises.

La tolérance zéro vis-à-vis des déjections en pleine rue vise non seulement à préserver l’esthétique des grandes artères, mais aussi à protéger la santé publique.

Les autorités appellent par ailleurs la population à adopter des comportements responsables et à privilégier l’utilisation des infrastructures sanitaires disponibles.

