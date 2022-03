« Aujourd’hui, les craintes de conflit d’attributions n’existent plus », JB Elias enfin satisfait de la cellule de dénonciations

Reçu le mardi 25 Janvier 2022 sur radio Bénin, le président du front des organisations nationales de lutte contre la corruption (FONAC), Jean-Baptiste Elias a évoqué un risque de conflit d’attributions entre la cellule d’analyse et de traitement des plaintes et dénonciations de faits de corruption et le Haut-Commissariat à la Prévention de la Corruption en République du Bénin (une structure née sous les cendres de l’autorité nationale de lutte contre la corruption – ANLC). Mais après avoir pris connaissance du décret 2022-40 du 19 Janvier 2022 portant création à la présidence de la cellule de plainte et de dénonciation de faits de corruption, ses craintes ont été dissipées.

Cependant, si la crainte de conflit d’attribution entre entre la cellule d’analyse et de traitement des plaintes et dénonciations de faits de corruption et le Haut-Commissariat à la Prévention de la Corruption en République du Bénin est dissipée au niveau du président du front des organisations nationales de lutte contre la corruption, il regrette néanmoins que les dénonciateurs n’ont plus la protection légale avec l’abrogation de la loi 2011-20 du 12 Octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes.

Reçu sur la radio Bénin après l’annonce de la création de la cellule d’analyse et de traitement des plaintes et dénonciations de faits de corruption, Jean-Baptiste Elias a estimé que « la loi portant création, mission, organisation et fonctionnement du Haut-Commissariat à la Prévention de la Corruption en République du Bénin dispose en son article 2 entre autres «que le Haut-Commissariat va collecter , va analyser, va mettre à la disposition des autorités judiciaires chargées des poursuites, les informations y compris celles portées à sa connaissance aux fins de détecter et de réprimer les faits de corruption, de fraude et des pratiques assimilée« , avait rappelé l’ex président de l’ANLC qui a tiré la conclusion « qu’il y a un risque évident de conflit d’attribution entre la cellule d’analyse et de traitement des plaintes et dénonciations dont la création a été autorisée lors du conseil des ministres du 18 Janvier 2022 et le Haut-Commissariat à la Prévention de la Corruption en République du Bénin ».