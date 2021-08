RDC: une forte pluie emporte plus de 400 maisons dans le Nord-Kivu

Plus de 400 maisons ont été emportées par les eaux, après une forte pluie qui s’est abattue le week-end dernier sur la région de Kamandi Lac, sur la côte ouest du Lac Edouard, dans le territoire de Lubero (Nord-Kivu).

Plus de 400 maisons emportées, champs inondés, 4 hommes blessés et plusieurs biens emportés, tel est le bilan de la forte pluie qui s’est abattue sur la région de Kamandi Lac, dans le territoire de Lubero dans la province du Nord-Kivu, dans l’est de la RDC, ont rapporté, mardi, des médias locaux. C’est une situation chaotique, annonce le responsable de la société civile locale, Samy Sakumi.

« Des érosions dues aux glissements de terre venant des montagnes qui entourent le village, seraient la principale cause de la destruction des maisons », affirme la société civile. Cette structure citoyenne lance ainsi un S.O.S au gouvernement et ses partenaires humanitaires, afin de secourir les familles sinistrées. Par ailleurs, le chef de la chefferie de Batangi, Mwami Stuka Mwanaweka, qui confirme les faits, promet d’effectuer une descente sur les lieux pour une évaluation correcte de la situation.

Les habitants du territoire de Lubero crient au secours aux autorités compétentes. Pour le moment, les conditions de vie précaires sont devenues de plus en plus invivables, vu la gravité du drame qui frappe cette population. Les champs ont été inondés par les eaux, détruisant ainsi les récoltes et créant des érosions par l’écoulement des eaux. La récolte de cette année sera mauvaise.