Pétrolier attaqué en mer d’Oman: les Etats-Unis promettent une riposte collective contre l’Iran

Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a déclaré, ce lundi, que les Etats-Unis et ses alliés vont adopter une réponse collective contre l’Iran après l’attaque meurtrière contre un pétrolier géré par un milliardaire israélien en mer d’Oman.

Les Etats-Unis prennent au sérieux l’attaque qui a ciblé le pétrolier “Mercer Street” en mer d’Otman. Ils la considèrent comme une attaque iranienne contre ce navire battant pavillon libérien, dont les propriétaires sont japonais, et qui est géré par l’armateur Zodiac Maritime, à capitaux israéliens.

A lire aussi: Attaque d’;un pétrolier par l’Iran: Israël et les USA menacent d’une « réplique appropriée et imminente »

«Nous sommes en contact étroit et nous nous coordonnons avec le Royaume-Uni, Israël, la Roumanie et d’autres pays. Et il y aura une réponse collective», a déclaré le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, qui avait déjà accusé la veille, l’Iran d’avoir mené cette attaque.

Le pétrolier a été la cible jeudi 29 juillet d’une attaque au drone, causant la mort de deux personnes.

L’Iran réfute tout accusations et menace

Accusée par Israël, les États-Unis, la Roumanie et la Grande-Bretagne, l’Iran rejette toute implication dans l’accident et promet de riposter en cas de menace contre sa sécurité. “L’Iran protège sans hésitation sa sécurité et ses intérêts nationaux et répondra avec célérité et fermeté à toute éventuelle initiative”, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Saeed Khatibzadeh, cité par la télévision iranienne.

A lire aussi: Les Etats-Unis limogent près de 200 employés des représentations diplomatiques en Russie

Il a ajouté “regretter les accusations sans fondement du ministre des Affaires étrangères britannique contre l’Iran, qui ont été répétées par le secrétaire d’Etat américain (…) et qui contiennent des accusations contradictoires, erronées et provocatrices”.