Nigéria: 7 morts dans une attaque contre un convoi de Shell au sud du pays

Des hommes armés ont pris pour cible un convoi des employés de Shell, une compagnie pétrolière anglo-néerlandaise, dans le sud du Nigéria, tuant 7 personnes.

Selon le communiqué de Shell, le convoi attaqué amenait le personnel de son sous-traitant, Lee Engineering, sur le site de son projet de développement d’Assa North Gas dans la région d’Ohaji, dans l’État d’Imo. Menée par des hommes armés non identifiés, l’attaque a fait au moins 7 morts et des blessés.

A lire aussi: Sénégal: 32 cybercriminels nigérians arrêtés à Dakar

« Nous avons perdu un policier et six employés dans l’attaque », a déclaré le porte-parole de la police de l’État d’Imo, Michael Abatan, en ajoutant qu’une enquête était en cours « pour arrêter les agresseurs et déterminer le motif de l’attaque ».

Plusieurs régions du Nigéria, en particulier le nord et le sud-est du pays, sont confrontés à des attaques cibles ou des enlèvements menés par des hommes armés non identifiés. Cette semaine, le président Buhari a annoncé une rencontre prévue avec les principaux chefs services de la Sécurité demain, jeudi 19 août 2021. Au cours de cette assise, les responsables de la sécurité au Nigéria, feront l’état des lieux de la situation sécuritaire du pays, au président Buhari qui devra prendre des résolutions, se basant sur le point qui lui sera fait.