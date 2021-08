Sénégal: 32 cybercriminels nigérians arrêtés à Dakar

Une centaine de cybercriminels de nationalité nigériane ont été arrêtés à Dakar, la capitale du Sénégal, par la gendarmerie nationale du pays.

« L’intervention a abouti à l’arrestation de trente-deux (32) personnes de nationalité étrangère », renseigne la gendarmerie. Selon les informations de Libération online, comme avec la Dsc, il s’agit encore de Nigérians. L’opération a été menée avec le soutien technique de la Plateforme numérique de lutte contre la cybercriminalité (Pnlc) et un renfort de l’Escadron de surveillance et d’Intervention de Diamniadio a également permis la saisie de quarante (40) ordinateurs portables, quarante-cinq (45) téléphones mobiles et cinq (5) modems.

Depuis quelques années, le Sénégal a déclaré une guerre sans merci aux cybercriminels. Récemment, de nombreux cybercriminels en majorité nigérians, ont été mis aux arrêts par les forces de l’ordre. Selon un rapport en date d’octobre 2020, le Sénégal est le 5e pays africain le plus attaqué par les cybercriminels.