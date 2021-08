Mali: un an après le coup d’Etat, Assimi Goita donne les raisons de sa prise de pouvoir

18 août 2020, le Mali sombrait dans un coup d’Etat militaire. Le colonel Assimi Goita et ses hommes de mains ont renversé le régime de l’ex-président Ibrahim Boubacar Kéita vomi par la majeure partie du peuple qui enchainait des manifestations sans cesse. Ce mercredi 18 août 2021, soit un an plus tard, le président Assimi Goita est revenu sur ses évènements mémorables et à la fois tragiques qui ont marqué l’histoire du Mali.

Dans un discours à la nation ce mercredi, le président malien, Assimi Goita a justifié le coup d’Etat qu’il a mené il y a un an. A l’en croire, l’armée n’a fait que prendre en main ses responsabilités à l’appel du peuple qui dénonçait la mauvaise gestion du régime de l’ex-président Ibrahim Boubacar Kéita.

« Des hommes et des femmes se sont réunis pour exprimer leur désir de changement. Les gens ont répondu massivement à l’appel. L’armée nationale, votre armée, ne pouvait qu’attendre : elle a donc pris ses responsabilités et est intervenue pour permettre à la volonté populaire de changement de devenir une réalité », a-t-il déclaré.

Prenant le pouvoir après le départ d’IBK, Assimi Goita, alors vice-président de la transition, a mené un deuxième coup d’Etat pour se déclarer président de la République du Mali. Le colonel avait accusé Bah N’daw et Moctar Ouane, respectivement président et vice-président de la transition de vouloir saboter le processus de la transition.