Coronavirus au Nigéria: Muhammadu Buhari placé en quarantaine

Le président nigérian, Muhammadu Buhari, a été placé en quarantaine pour avoir été en contact avec un cas positif de covid-19, lors de son voyage à Londres.

Au cours de son séjour au Royaume-Uni, le président Muhammadu Buhari et sa délégation sont entrés en contact avec des responsables du Haut-commissariat du Nigéria au Royaume-Uni, dont certains ont été testés positifs au covid-19. Ainsi, conformément au protocole sanitaire en vigueur, le chef de l’Etat et toute sa délégation ont été placés en quarantaine à leur arrivée au Nigéria, vendredi soir.

« Monsieur le Président et tous les membres de sa délégation seront isolés conformément aux directives du NCDC pour les voyages internationaux. », a déclaré l’assistant spécial principal pour les médias et la publicité, Mallam Garba Shehu. Parmi ceux qui accompagnaient le président, se trouvaient le ministre des Affaires étrangères, Geoffrey Onyeama ; le ministre d’État à l’Éducation, Chukwuemeka Nwajiuba ; le Conseiller à la Sécurité nationale (NSA), le Major-général Babagana Monguno ; et le directeur général de l’Agence nationale de renseignement (NIA), Ahmed Rufai Abubakar.

Le président Buhari s’est rendu au Royaume-Uni le 26 juillet pour participer au Sommet mondial sur l’éducation sur le financement du Partenariat mondial pour l’éducation (GPE) 2021-2025, et pour honorer un rendez-vous de contrôle médical avec son médecin. Au cours de son séjour, Buhari a rencontré, jeudi, le pilier du All Progressives Congress (APC), Asiwaju Bola Tinubu.