Cameroun: l’influente femme d’affaires Rebecca Enongchong a été libérée

Rebecca Enongchong a été libérée ce vendredi 13 août selon son avocat, Maitre Sylvain Oum. La femme d’affaires camerounaise était en garde à vue depuis mardi pour outrage à magistrat.

La Camerounaise Rebecca Enonchong, une entrepreneuse technologique avait été arrêtée et détenue mardi 10 août pour faire face à un tribunal à Douala, dans la région du Littoral du Cameroun. Accusée d’“outrage” et arrêtée selon une “instruction verbale” du procureur général de la région du Littoral, Rebecca a passé trois nuits à la légion de gendarmerie de Douala.

Ce vendredi 13 aout, l’influente femme d’affaires a été libérée. » Je suis libre ! Toutes les charges ont été abandonnées !

Nous pouvons retirer le hashtag #FreeRebecca. Je suis tellement reconnaissante à vous tous d’avoir cru en moi et de m’avoir soutenue. » a-t-elle écrit sur Twitter.

I’m free!! All charges dropped!

We can retire the #FreeRebecca hashtag.



So immensely grateful to all of you for believing in me and supporting me.

🙏🏽🙏🏽 — Rebecca Enonchong (@africatechie) August 13, 2021

Une grande mobilisation pour la « gourou des TIC » en Afrique

Au Cameroun, la garde à vue de Rebecca Enonchong suscite une vague d’indignation. Sa garde à vue prolongée à Douala a provoqué une avalanche de réactions dans le pays et sur les réseaux sociaux où le hashtag #FreeRebecca est devenu viral.

De nombreux messages sur les réseaux sociaux au Cameroun et dans le reste du monde ont été publiés pour demander la libération de la femme d’affaires. Le hashtag #FreeRebecca a notamment été repris sur son compte Twitter par l’ambassadeur de France au Cameroun, avec une photo de Mme Enonchong. Engagée politiquement, elle prend régulièrement position sur le conflit séparatiste en zone anglophone et interpelle les autorités sur la fracture numérique en Afrique. Plus récemment, elle avait critiqué la gestion des fonds Covid par le gouvernement camerounais.

Rebecca aura été plus rapidement incarcérée que des hauts fonctionnaires qui n’arrivent toujours pas à expliquer le pillage des fonds COVID. Si ça c’est pas le symbole d’un état en complète déliquescence… 🤮🤢



#FreeRebecca #FailedState — Mrs Paola A. (@PaolaAudrey) August 11, 2021

Nous appelons les autorités du #Cameroun a relâché immédiatement @africatechie mise aux arrêts depuis hier pour un supposé "outrage à magistrat". Le mépris constant des autorités camerounaises pour l'État de droit et les droits fondamentaux doit cesser. 🇨🇲 #FreeRebecca pic.twitter.com/VA7xQ0pTew — AfricTivistes (@AFRICTIVISTES) August 11, 2021

L'arrestation arbitraire de @africatechie témoigne du mépris constant de l’État de droit par les autorités camerounaises. Nos autorités piétinent la #Justice. Nous en appelons à sa libération immédiate. #FreeRebecca pic.twitter.com/sZMwURoC5M — Yves PLUMEY (@PlumeYves) August 12, 2021