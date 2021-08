Bénin: sauvé des griffes de la Covid-19, Victor Topanou partage son expérience

Testé positif à la Covid-19, l’ancien ministre Victor Topanou a été traité au centre de traitement d’Allada. Après avoir été déclaré guéri, il partage son expérience pour attirer l’attention des populations sur l’importance de se faire traiter à temps, lorsqu’on est testé positif.

« Il y a 10 jours, 15 jours en arrière, vous ne m’auriez pas reconnu », a lancé Victor Topanou au micro de l’ORTB. Selon ses dires, il s’est retrouvé dans une situation bien compliquée après avoir été déclaré positif. « J’ai été testé positif au Covid. J’ai été évacué après une semaine de traitement pour insuffisance respiratoire avec des séquelles sur les poumons, sur les reins », a-t-il confié.

Le plus important lors qu’on a la Covid, ce que j’ai compris, c’est qu’il faut se prendre en charge très tôt. Les médecins m’ont dit : si vous êtes pris en charge à temps, vous ne devez pas mourir de Covid. Victore Topanou

Avec beaucoup de chance, l’ancien ministre de la justice de Boni Yayi a été conduit au centre de traitement d’Allada dans le bon timing. « Apparemment avec beaucoup de chance, je serais arrivé à Allada en temps et en heure. Les médecins m’ont assuré que j’avais des lésions de 0,25 % et qu’à 75 %, ils sont arrivés à rattraper, mais ça commence par devenir inquiétant ; à fortiori lors qu’on fait une embolie pulmonaire », a déclaré Victor Topanou.

Victor Topanou séduit par le professionnalisme des médecins et les équipements installés à Allada

Le temps passé au centre de traitement de la Covid-19 d’Allada, a permis à Victor Topanou de toucher du doigt les investissements effectués dans le cadre de la prise en charge des cas positifs. « Je pense qu’il y a un professionnel extraordinaire à relever et à féliciter », a-t-il dit.

Selon Victor Topanou, il n’y a pas que le professionnalisme des médecins qui frappe à l’œil. « Le deuxième qui frappe quand on vient à Allada, c’est les équipements. On a pas toujours idée. Il y a eu un investissement total. Il faut venir pour s’en rendre compte », a-t-il affirmé.

Le troisième élément qui n’a pas laissé indifférent Victor Topanou lors de son hospitalisation, c’est la gratuité du traitement. « Le top des top, c’est la gratuité totale du traitement. Je pense qu’il y a lieu effectivement de féliciter le gouvernement pour ce qu’il a fait », a déclaré Victor Topanou.

Le bilan de l’évolution de la Covid-19 au Bénin

Le dernier bilan de la Covid-19 disponible sur le site officiel du gouvernement, fait état de 8 394 cas positifs au total. Sur ce total, on note 8 136 cas guéris, 150 patients sous traitement et 108 décès. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie, le Bénin a adopté pour la vaccination depuis quelques mois. La campagne de vaccination est en cours avec les doses des vaccins AstraZeneca, Sinovac et Johnson & Johnson.

Dans une récente sortie médiatique, le ministre de la santé a insisté sur la nécessité pour tous d’aller se faire vacciner contre la Covid-19. A la date du samedi 07 août 2021, 70 323 doses ont été administrées dans le cadre de la campagne de vaccination débutée depuis fin mars. Sur les 70 323 doses administrées, 21 405 personnes sont complètement vaccinées soit 0,2 %.