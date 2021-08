Bénin: « On m’a traité de fou et d’ignare », à bout de souffle, un enseignant aspirant écrit à Patrice Talon

Un enseignant aspirant a adressé une lettre ouverte au président Patrice Talon. A bout de souffle, il a décidé d’attirer l’attention du Chef de l’Etat sur les difficultés que vivent les enseignants inscrits dans le système de l’aspiranat.

Abdoulaye Orou ne supporte plus les conditions dans lesquelles il exerce, en tant qu’enseignant aspirant. Dans une lettre ouverte, il décide de s’adresser au président de la République, même s’il n’est pas sûr d’être entendu. « J’ai longtemps hésité à vous écrire, parce que je ne sais si ces quelques lignes qui décrivent ma souffrance, celle de toute une corporation, vous parviendraient ou non », a-t-il écrit dans sa lettre, relayée par La Perche du Nord.

J’ai longtemps hésité à vous écrire parce que je ne sais si ces quelques lignes qui décrivent ma souffrance, celle de toute une corporation, vous parviendraient ou non.

Mais chaque jour, elle connaît une ascension fulgurante au point où nous allons droit et sans support dans les fientes du désespoir.

Je suis un ardent défenseur de vos réformes politiques et je sais ce que cela m’a coûté au quotidien.

J’ai été hué et haï.

On m’a traité de fou et d’ignare.

Au sein même de ma corporation, je ne peux compter ces collègues qui me traitent de cyclope. J’ai encaissé ces injures sans me décourager parce que j’ai toujours cru que demain serait bon.

Oui, demain serait meilleur mais nous voici à la croisée des chemins et déjà, nous sommes paralysés, étouffés.

Non, nous les faibles sommes paralysés et étouffés.

Je voudrais savoir ce que vous désirez faire de l’enseignement, en général.

Avez-vous rencontré une fois un aspirant ? Non, j’en suis certain.

Pourtant, il est très aisé à les identifier même au marché DANTOKPA : visage rabougri, crispé, corps squelettique et fané. Ils ont aussi le regard fuyant et l’on peut lire dans leurs habitudes, la désolation, la crainte et le désespoir.

Vous leur avez promis un contrat “sécurisé” mais ce qui se fait actuellement n’augure point cette sécurité.

Au primaire, le CEAP et le CAP sont respectivement payés à 60 000 FCFA et 70 000 FCFA.

Au secondaire, la licence à 95 000 FCFA, le BAPES à 105 000 FCFA et le CAPES à 125 000 FCFA.

J’ose croire qu’aucun de ces salaires ne puisse vous acheter une paire de sandalettes, vu le luxe qu’incarne votre personnalité et qui fait de vous un Président toujours élégant.

Ce qui démotive est la qualité du contrat qui exige l’interruption des salaires à partir du mois de juin, soit un contrat de 9 mois sur 12.

Récemment et toujours en cours, il a été demandé aux enseignants qualifiés de s’inscrire en vue d’enrichir la base de données des enseignants.

Loin, il vous a plu de faire appel aux retraités.

Quelle tristesse !

Nous écrivons à petits pas l’histoire d’une Nation toute entière et quand les étrangers viennent vous dire que le Bénin se porte bien alors que vos compatriotes dorment le ventre creux, cela n’a aucun autre nom que la méchanceté excessive.

L’avenir de toute une génération est en train d’être sacrifié pour des intérêts ombrés et inavoués.

Si vous vous plaisez dans ce film d’horreur, l’histoire retiendra votre nom pas tel vous l’avez souhaité et voulu mais peint en noir.

Pour vous, que vos proches soient toujours chics et aisés, peu importe ce que vivent vos compatriotes. Cette piteuse et impétueuse politique ne vous sied guère. Nul n’a le droit d’être heureux seul, dit-on !

J’en appelle à la conscience des retraités prêts à accompagner l’hécatombe en cours : si vous n’êtes pas gênés dans votre peau, que la providence soit votre oreiller.

À tous les enseignants aspirants : ce temps aussi passera.

Abdoulaye Orou