Obsèques de Rosine Soglo: Pourquoi Léhady Soglo a peu de chance d’être à Cotonou?

En attendant le programme d’inhumation de l’ex-première dame, Rosine Vieyra Soglo, décédée le dimanche 15 juillet 2021, la question qui taraude l’esprit de bon nombre de Béninois est de savoir si son fils aîné, l’ancien maire de Cotonou, pourrait être témoin de cet événement.

Plusieurs nourrissent, même depuis quelques jours, l’espoir de voir débarquer l’un de ces jours sur le tarmac de l’aéroport international Cardinal Bernardin Gantin, l’ex-édile de Cotonou. Un espoir renforcé par le dernier discours du chef de l’Etat, qui a annoncé la grâce présidentielle aux prisonniers qui remplissent les conditions. Mais le fils aîné de l’ancien Président, Nicéphore Soglo, en exil en France depuis quelques années, remplit-il les conditions pour bénéficier de cette grâce présidentielle? La réponse à cette question semble être « non ».

Dans un entretien accordé, ce mercredi, au quotidien « Le Matinal », le professeur Roch Gnahoui David a tenté de clarifier le contour des dispositions liées à la grâce présidentielle. Le peu que l’on peut retenir est que pour bénéficier de cette remise de peine, la personne qui est sous le coup de la loi devait faire l’objet d’une condamnation définitive et aurait épuisé toutes les voies de recours.

Condamné à 10 ans de prison ferme pour abus de fonction et 5 millions FCFA d’amende par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), Lehady Soglo vit depuis 2017 en exil. En prévision à la situation actuelle, le président de l’ex-parti, la Renaissance du Bénin (RB), a saisi, il y a quelques jours, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP).

Dans sa requête, l’ancien maire de Cotonou demande, entre autres, à la Cour d’Arusha, d’ordonner à l’Etat béninois de garantir la liberté d’aller et de venir, de voir et d’assister ses parents âgés et malades. De même, Léhady Soglo veut que la Cour juge de la violation de son droit de participer librement à la direction des affaires publiques de son pays.

Mais, en conclusion de son exposé, le professeur Roch Gnahoui David estime que le plus grand de la fratrie du couple Soglo ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la grâce présidentielle annoncée par le chef de l’Etat.

Selon lui, en effet, il faut exclure de la catégorie des bénéficiaires, tous ceux qui n’ont pas été condamnés par sursis; ceux qui ont déjà exécuté entièrement leur peine et puis ceux qui ont été condamnés par contumace. Ceux-là, à l’en croire, ne peuvent pas bénéficier de cette grâce.

Nuance entre grâce présidentielle et amnistie

La grâce et l’amnistie sont deux notions que beaucoup semblent confondre. Même si elles visent le même objectif dans des situations bien précises, elles se distinguent tout de même autant par leur nature que par leurs effets.

En effet, la grâce est de nature présidentielle comme l’indique la Constitution en son article 60, qui dispose : « Le Président de la République a le droit de grâce. Il exerce ce droit dans les conditions définies par l’article 130«. C’est donc une prérogative exclusive du Président de la République par laquelle il remet (partiellement ou totalement) ou commute la peine d’un condamné.

Ainsi, pour bénéficier donc ce droit, il faut non seulement que la personne ait été condamnée mais aussi et surtout que la peine prononcée par les juridictions ait été définitive. Cette mesure de clémence du Chef de l’Etat ne peut être déléguée en vertu de l’article 70 de la loi fondamentale. Selon l’article 60 sus-cité, il exerce ce droit, après avis du Conseil supérieur de la magistrature.

Selon certains spécialistes de droit, la grâce peut être individuelle ou collective, toujours après avis du Conseil. Elle est individuelle lorsque la demande est faite par le condamné, un proche ou son avocat. Si l’avis est favorable, elle est accordée par décret du Président de la République. La grâce collective est celle que le Chef de l’Etat accorde à certaines catégories de personnes comme à l’occasion de la célébration de la fête nationale.

Par ailleurs, selon les articles 150 et 151 du nouveau code pénal béninois, la grâce emporte seulement dispense d’exécuter la peine et ne fait pas obstacle au droit, pour la victime, d’obtenir réparation du préjudice causé par l’infraction.

Quid de l’amnistie ?

Contrairement à la grâce, l’amnistie relève de la compétence exclusive du Parlement, conformément à l’article 98 de la Constitution. Elle consiste, en effet, à supprimer rétroactivement le caractère délictueux des faits et rétablit de ce fait la virginité du casier judiciaire du mis en cause. Autrement dit, elle fait disparaître l’infraction et la sanction qui frappe l’individu et le rend éligible. Selon l’article 152 du code pénal, « L’amnistie efface les condamnations prononcées. Elle entraîne, sans qu’elle puisse donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines. Elle rétablit l’auteur ou le complice de l’infraction dans le bénéfice du sursis qui avait pu lui être accordé lors d’une condamnation antérieure« .

Mieux, précise l’article 154, « Il est interdit à toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d’interdictions, d’échéances et incapacités effacées par l’amnistie, d’en rappeler l’existence sous quelque forme que ce soit ou d’en laisser subsister la mention dans un document quelconque. Toutefois, les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent à cette interdiction. En outre, l’amnistie ne met pas obstacle à l’exécution de la publication ordonnée à titre de réparation« .

Il n’y a aura pas d’amnistie, selon Patrice Talon

Si l’ancien maire de Cotonou ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la grâce présidentielle, il y a toujours une option pour effacer ses peines. Même si cette prérogative ne relève pas directement du Président de la République, ce dernier sait trouver les solutions s’il décide de prendre les choses en main.

Mais la chance de ce côté-là semble également mince pour l’ancien maire de la capitale économique du Bénin. Réélu pour un second mandat de 5 ans, il y a quelques mois, le Président Patrice Talon dans sa première sortie médiatique a été on ne peu plus clair sur la question: « Il n’aura pas d’amnistie pour les prisonniers et exilés politiques ».

Ces mots prononcés comme une sentence à la sortie d’une élection présidentielle, relativement douloureuse pour le Président Patrice Talon, du fait des violences qui ont précédé le scrutin et du fait de la faible participation des électeurs, à en croire les opposants, avaient de quoi écorcher l’amour propre du Président de la République.

Mais, dans le contexte actuel où le Président de la République dans ses derniers discours invite à l’union pour construire le pays, on peut risquer de dire que quelque chose reste encore possible. En tout cas, sur son instruction, le Médiateur de la République a entamé depuis peu des démarches souterraines auprès des antagonistes du pouvoir en place.

L’ex-première dame, Rosine Vieyra Soglo, a, d’ailleurs, été honorée de la visite du Médiateur de la République, quelques jours avant son décès, le dimanche 15 juillet 2021. C’est dire que quelque chose est certainement en cours dans le pays pour la décrispation politique et sociale, malgré ce qui peut être perceptible par le commun des Béninois.