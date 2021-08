Bénin – Dossier 39 ha: le préfet Codjia et le ministre Dassigli ne sont point inquiétés

Encore quelques semaines et la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) va vider le dossier relatif au 39 ha dans la Commune d’Abomey-Calavi. Si plusieurs personnes impliquées dans le dossier ont déjà connu des fortunes diverses, le préfet Jean-Claude Codjia et l’ancien ministre Barnabé Dassigli, cités dans l’affaire, sont désormais hors de cause.

Dans son réquisitoire de ce mardi 3 août, le ministère public, représenté par le procureur spécial de la CRIET, Elomn Mario Mètonou, a requis le relaxe pure et simple de certains présumés coupables.

Ceux-là ne seront pas les seuls à sortir indemnes de ce dossier dans lequel il est déjà requis de lourdes peines contre plusieurs personnes. En dehors de cette dizaine de personnes qui sont en passe de recouvrer leur liberté, le préfet du département de l’Atlantique, Jean-Claude Codjia, et l’ex-ministre de la Décentralisation, Barnabé Dassigli, sont également hors de cause.

En effet, le réquisitoire prononcé ce mardi par le ministère public n’a visé aucune de ces deux autorités, qui s’en sortent grandies.

Faut-il le rappeler, les deux autorités ont été citées lors de l’audience du 13 juillet 2021 par l’ancien maire de la Commune d’Abomey-Calavi, Georges Bada.

L’ex-édile d’Abomey-Calavi avait même exhibé devant la cour, une correspondance du préfet Jean-Claude Codjia. Dans ladite correspondance, le ministre de tutelle d’alors, Barnabé Dassigli, l’aurait instruit aux fins de mettre en exécution, une décision litigieuse qui attribuait la propriété du domaine de 39 ha à dame Kpohinto Zossou Ganviéhouétin, en dépit de l’existence d’une décision de justice qui déclare le domaine indisponible et inaliénable.

Le délibéré renvoyé au 24 août

Après les plaidoiries et les réquisitions, le procès de Georges Bada et Cie est mis en délibéré. Le verdict est attendu le 24 août prochain. Il s’agit d’une prorogation du délibéré qui était normalement prévu dans la soirée de ce mardi. La prorogation permettra aux juges de bien appréhender les nouvelles pièces communiquées au dossier.

A l’audience de ce mardi 03 août, le ministère public a requis 8 ans de prison ferme et 5 millions d’amende contre Georges Bada, 5 ans et 5 millions d’amende contre dame Kpohinto, présumée propriétaire des 39 ha.

Des peines de prison ont été aussi requises contre plusieurs autres accusés. Le ministère public a, dans sa réquisition, demandé la relaxe d’une dizaine de personnes, citées dans la même affaire.