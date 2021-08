Bénin: ce que Sakina Harouna est devenue, un an après son acte de bravoure

Le 03 août 2021, ça faisait 1 an que Sakina Harouna s’est révélée au monde entier. Ce jour-là, l’héroïne avait sauvé six personnes du naufrage sur le fleuve Okpara dans le village Woria, à Tchaourou (plus de 350 km de Cotonou). Cette date restera gravée dans la mémoire de Sakina, car elle marquait le début d’une nouvelle ère dans sa vie. Le constat de ce changement de vie est d’ailleurs visible, un an après l’événement.

Sakina Harouna était certainement loin de penser que ce plongeon du 03 août 2020 allait complètement changer sa vie. Passé le temps des émotions, Sakina et sa famille se rendent enfin compte de la réalité, un an après. « Les gens m’ont beaucoup aidée. Je ne faisais rien comme métier, mais aujourd’hui, j’ai une boutique, j’ai une parcelle et j’ai aussi acheté des bœufs pour élever« , a confié l’héroïne à Deeman Radio

Je n’ai pas oublié la scène, parce que j’en ai tiré un grand profit. Même mon mari, son train de vie a changé. Maintenant, nous réglons certains problèmes qui nous paraissaient difficiles. Il y a certains membres de ma famille que je n’avais jamais connus, mais que j’ai découverts à travers leurs nombreuses visites et qui ne cessent de me soumettre leurs problèmes, auxquels je trouve de solutions. Sakina Harouna

Sakina et sa famille proche ne sont pas les seules à bénéficier de cet acte de bravoure, posé par l’envie de sauver des vies. Selon le chef de village de Woria, les retombées de l’acte de Sakina ont touché le village de façon générale. Grâce à Sakina, le village dispose désormais d’une pirogue à moteur et des gilets pour faciliter la traversée du fleuve.

Sakina Harouna élevée au grade de Chevalier de l’Ordre du mérite



Après son acte héroïque, Sakina Harouna a été, conformément au décret N° 2020-363 du 24 juillet 2020, portant promotion et nomination à titre normal et civil dans l’Ordre national du Bénin, élevée au grade de Chevalier de l’Ordre du mérite.

Âgée d’une vingtaine d’années, Sakina est mère au foyer, née d’un père pêcheur, et réside à Woria, un village de la commune de Tchaourou. Habituée à la nage depuis son bas âge, elle a sauvé, le lundi 3 août 2020, cinq des onze victimes d’un naufrage sur le fleuve Okpara. Les faits s’étaient déroulés alors qu’elle aidait sa mère dans les travaux domestiques.