Afghanistan : réunion ce mardi des ministres des Affaires étrangères de l’UE

Les chefs de la diplomatie des pays de l’Union européenne (UE) se réuniront mardi 17 août par visioconférence pour discuter de la situation de crise que traverse l’Afghanistan, où les États occidentaux accélèrent leurs opérations d’évacuation.

Après deux décennies de guerre, les talibans ont finalement eu raison du gouvernement afghan, le même schéma s’étant déjà produit il y a exactement 25 ans. L’Afghanistan s’est trouvé lundi aux mains des talibans après l’effondrement des forces gouvernementales et la fuite à l’étranger du président Ashraf Ghani. Une grande réunion se tient mardi entre les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l’UE, afin de faire face au nouveau régime qui dirige l’Afghanistan. Plusieurs États membres et la Commission européenne tâchent d’évacuer en hâte leurs diplomates et ressortissants de Kaboul, où les talibans sont en train de reprendre le pouvoir après une offensive militaire éclair qui a balayé les forces armées afghanes.

Déjà, différentes compagnies suspendent les vols au-dessus de l’espace aérien de l’Afghanistan.