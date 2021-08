Afghanistan: nouvelle percée des Taliban, la ville de Taloqan tombe « sans beaucoup de combats »

En moins de 24 heures de combat, les Taliban ont réussi à s’emparer de la ville de Taloqan, située au nord-est de l’Afghanistan. C’est la troisième capitale provinciale afghane tombée ce dimanche.

Les forces afghanes ont fui ce dimanche, la ville de Taloqan. L’ennemie d’en face, les Taliban, n’ont donc pas eut de gène à s’emparer de cette capitale provinciale située au nord-est du pays. « Le gouvernement a échoué à nous envoyer de l’aide et nous nous sommes retirés de la ville cet après-midi. », a déclaré un responsable sécuritaire afghan.

« Les talibans sont partout », indique un habitant de la ville, cité par AFP. « Les violences ont débuté dans la matinée et les talibans ont fini par prendre la ville « sans beaucoup de combats », alors que les responsables et forces sécuritaires ont fui la ville, a-t-il raconté. En tour, c’est la troisième capitale provinciale afghane à être tombée ce dimanche, et cinquième en trois jours. A cette allure, les Taliban, très déterminés avec des attaques répétées sur les grandes villes du pays, notamment Kaboul, sont en passe de remporter le conflit historique qui les oppose aux forces régulières si toutefois, une contre-offensive stratégique et efficace, n’est pas trouvée.

Depuis l’étranger, la communauté internationale garde un œil vigilant sur l’escalade militaire en Afghanistan. Samedi, l’ambassade des Etats-Unis à Kaboul, a appelé les ressortissants américains à quitter « immédiatement » le pays, en raison de la situation sécuritaire qui se dégrade. L’Union Européenne avait quant à elle, condamné les attaques répétées des Taliban.

Vendredi, l’envoyée spéciale des Nations unies en Afghanistan a mis en doute l’engagement des Taliban en faveur d’un règlement politique de la situation dans le pays, déclarant au Conseil de sécurité de l’ONU que le conflit entrait dans « une phase plus destructrice et plus meurtrière ».