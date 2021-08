Afghanistan: les Talibans crient victoire dans le palais présidentiel à Kaboul

Des dizaines de combattants talibans ont pris le palais présidentiel à Kaboul, clamant leur victoire sur le gouvernement afghan, selon des images télévisées.

« Notre pays a été libéré et les moudjahidine sont victorieux en Afghanistan« , a déclaré du palais un insurgé à la chaîne de télévision Al Jazeera. Les combattants se sont emparés du bâtiment après la fuite à l’étranger du président Ashraf Ghani, qui a reconnu que les talibans avaient « gagné ».

Les talibans sont entrés dimanche dans la capitale afghane et se sont emparés du palais présidentiel, d’après des images de télévision. En 10 jours, le mouvement islamiste radical, qui avait déclenché une offensive en mai à la faveur du début du retrait des troupes américaines et étrangères, a pris le contrôle de quasiment tout l’Afghanistan.

Abdullah Abdullah, qui dirige le processus de paix, avait auparavant accusé M. Ghani d’avoir abandonné « les gens dans cette situation ». L’ancien vice-président avait le premier fait savoir que le président Ghani avait « quitté » son pays, sans préciser où il allait.

« Les talibans ont gagné »

Le président afghan Ashraf Ghani a déclaré dimanche avoir fui son pays pour éviter un « bain de sang », reconnaissant que « les talibans ont gagné ». Le président Ghani, qui n’a pas précisé où il était parti, s’est déclaré convaincu que « d’innombrables patriotes auraient été tués et que Kaboul aurait été détruite » s’il était resté en Afghanistan.

« Les talibans ont gagné avec le jugement de leurs glaives et de leurs fusils et sont à présent responsables de l’honneur, de la possession et de l’auto-préservation de leur pays », a-t-il ajouté dans un message sur Facebook. « Ils sont confrontés à présent à un nouveau défi historique. Soit ils préservent le nom et l’honneur de l’Afghanistan soit ils donnent la priorité à d’autres lieux et d’autres réseaux », a poursuivi le chef de l’Etat en fuite.

Ashraf Ghani n’a pas dit où il allait mais le groupe de médias afghan Tolo a suggéré qu’il s’était rendu au Tadjikistan.

Le départ du chef de l’Etat avait été une des principales exigences des talibans pendant les mois de négociations avec le gouvernement, mais M. Ghani s’était accroché au pouvoir. Il avait été élu en 2014 et réélu en 2019 sur la promesse de redresser l’Afghanistan et d’en finir avec la corruption qui gangrénait son pays, mais il n’aura finalement tenu aucune de ces deux promesses.

Les ambassades se vident

« Plusieurs centaines » d’employés de l’ambassade américaine à Kaboul ont déjà quitté l’Afghanistan, a indiqué dimanche un responsable du Pentagone. L’aéroport international de Kaboul reste ouvert aux vols commerciaux, a précisé à l’AFP ce responsable ayant requis l’anonymat, alors que se poursuivaient les évacuations de ressortissants américains et d’Afghans ayant aidé les Etats-Unis et craignant désormais pour leur vie.

Comme la veille, les hélicoptères américains continuaient dimanche leurs rotations incessantes entre l’aéroport et l’ambassade américaine, un gigantesque complexe situé dans la « zone verte » ultra-fortifiée, au centre de la capitale.

Le président américain Joe Biden a déployé des milliers de soldats américains à l’aéroport de Kaboul pour sécuriser ces évacuations, que le Pentagone évalue à quelque 30.000 au total.