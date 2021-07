Villes les plus innovantes en Afrique: Cotonou (Bénin) absent du top 10 (Knight Frank’s Africa)

Nairobi, la capitale kényane, est la ville la plus innovante d’Afrique, selon le rapport de Knight Frank’s Africa (2021/2022). Dans le top 10, Cotonou, la ville phare du Bénin brille par son absence.

Parlant des villes les plus innovantes d’Afrique, Cotonou doit encore faire beaucoup d’efforts. La ville béninoise ne figure pas dans le top 10 des villes plus innovantes d’Afrique. Selon le dernier rapport de Knight Frank’s Africa (2021/2022), la capitale kényane, à savoir Nairobi est la ville la plus innovante d’Afrique. Au niveau mondial, elle est parmi les 100 meilleures.

Parmi les critères d’examination mis en avant, on en distingue 03 principaux. A savoir l’activité d’innovation (le nombre total de start-ups), le niveau de financement de l’innovation et l’infrastructure d’innovation. « L’innovation associée à la croissance économique sera le moteur de la prochaine décennie d’investissement en Afrique.

Voici la liste des 10 villes innovantes d’Afrique:

1. Nairobi

2. Le Cap

3. Kampala

4. Le Caire

5. Johannesbourg

6. Dar es Salam

7. Lagos

8. Dakar

9. Accra

10. Addis-Abeba

Pour rappel, Knight Frank Africa, fondé en 1896 et basé à Londres, au Royaume-Uni, est l’un des principaux cabinets de conseil immobilier indépendants au monde.